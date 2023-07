Pamtimo ga kao šašavog Kramera iz Seinfelda, otad se dosta promijenio, a nakon jednog skandaloznog ispada u javnosti se rijetko pojavljuje

Michael Richards proslavio se 90-ih kao Cosmo Kramer u seriji "Seinfeld", a sada je napunio 74 godine i nije ga baš lako prepoznati.

Glumac i stand-up komičar Michael Richards javnosti je najpoznatiji iz jedne od najpopularnijih serija svih vremena - "Seinfeld".

U seriji koja je 90-ih rušila rekorde gledanosti Michael je utjelovio mnogima omiljenog Cosma Kramera, šašavog prvog susjeda Jerryja Seinfelda.

Richards, koji je rođen 24. srpnja 1949. godine, sada je proslavio 74. rođendan. Dosta se promijenio od uloge koja ga je proslavila, a posljednjih ga godina nemamo baš često priliku vidjeti.

Glumac se povukao iz javnosti nakon rasističkog skandala koji je nastao zbog njegova stand-up nastupa 2016. godine, tijekom kojeg je nekoliko puta upotrijebio uvredljivu riječ za Afroamerikance. Za to se u međuvremenu ispričao, a o svemu je javno progovorio i u talk-showu Jerryja Seinfelda "Comedians in Cars Getting Coffee" 2021. godine.

"Slomilo me to. No naučio sam lekciju nakon što sam to izgovorio tijekom nastupa. Netko me omeo tu večer i rekao mi stvari koje su me povrijedile, a ja sam se na taj način otresao. Bilo je to sebično od mene i shvatio sam sve preosobno", priznao je Michael.

Tada je Jerryju, koji je morao nagovarati koautora "Seinfelda" Larryja Davida da Richards glumi Kramera, priznao i kako je već prije audicije bio siguran da će dobiti ulogu.

"Znao sam da ću dobiti tu ulogu. Znao sam to prvi put kada smo se sreli", objasnio je Jerryju, a tom je prilikom otkrio i da žali što je u to vrijeme preozbiljno shvaćao svoju ulogu i što se nije više zabavljao na setu.

"Kad se sada osvrnem na snimanje serije, mislim da sam trebao više uživati", kazao je Richards, na što mu je Seinfeld ogovorio: "Isto bih mogao i ja reći. No, to nam nije bio posao. Mi nismo trebali biti ti koji uživaju, već smo se trebali pobrinuti da gledatelji uživaju u onom što smo napravili."

Richards danas vrijeme najradije provodi u društvu supruge Beth Skipp i njihova sina Antonija. S Beth, koja je također glumica, u braku je od 2010. godine, a s bivšom suprugom Cathleen Lyons ima još i kćer Sophiiju.

