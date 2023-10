Vesna Pusić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri za koju malo tko zna, evo s kojom je poznatom zvijezdom surađivala!

Kći naše političke Vesne Pusić ostvarila je veliki uspjeh, a ponosna mama odmah se pohvalila njenim uspjehom na društvenim mrežama.

Julia Louis-Dreyfus, Hrvatima najpoznatija kao Elaine iz hit serije ''Seinfeld'', nahvalila je scenaristicu i redateljicu Dainu Onuinas-Pusić, kćer naše političarke Vesne Pusić, s kojom je radila na novom filmu ''Tuesday''.

''Bilo je predivno raditi s Dainom, ona zna što želi. Veoma je moćno ljudsko biće, u smislu njenih umjetničkih namjera, draga je i obzirna.

Ona ima jako puno toga reći kao umjetnica'', rekla je pred kamerama na crvenom tepihu londonske premijere Julia.

Videozapis glumice podijelila je i Pusić, a u opisu je kratko napisala: ''Ne mogu biti ponosnija!''

Proud as I can be 🥰💃💪🏻 https://t.co/D59GF23z7B