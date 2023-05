Pamtimo ga zbunjenog i punašnog glumca iz hit-serije, a evo kako danas izgleda i što radi!

Ethan Suplee proslavio se u seriji "Moje ime je Earl", no danas više na nalikuje na sebe iz tog razdoblja kada je težio čak 250 kilograma.

Zvijezda omiljene humoristične serije "Moje ime je Earl" i američki glumac Ethan Suplee izgleda potpuno neprepoznatljivo nakon što je izgubio više od 130 kilograma.

46-godišnji Ethan i danas se bavi glumom i nedavno se pojavio u serijama kao što su "Santa Clarita Diet" s Drew Barrymore i u film "Babylon", no najviše pažnje privlači svojom nevjerojatnom transformacijom i odlukom da promijeni stil života.

Ethan tako svoje nove fotografije objavljuje na društvenim mrežama koje koristi kao platformu kojom želi inspirirati svoje pratitelje i obožavatelje da i oni donesu sličnu odluke kao on. Osvrćući se na prošlost, Ethan je podijelio snimku sebe iz filma "Blow" iz 2001. godine, kada je imao najviše kilograma no ikad u životu i usporedio je sa svojim trenutačnim izgledom.

"Nevjerojatna transformacija, šefe", "Bez obzira na vaše borbe, vaša snaga i smijeh uvijek su me štitili preko ekrana", "Volio sam te nekad i sad. Tvoja transformacija je inspirativna", poručili su mu obožavatelji.

Ethan je započeo svoj put mršavljenja nakon završetka snimanja serije "My Name is Earl" 2009. godine, a u roku godinu godine već je izgubio više od 90 kilograma. Međutim, Ethan je otkrio da ga, nakon što je toliko smršavio, redatelji nisu prepoznavali, pa je odlučio napraviti korak dalje u transformaciji i udebljati se. Sada je redovito u teretani, diže utege i pritom izgleda mišićavije no ikad prije.

Također vodi podcast American Glutton, u kojem razgovara sa stručnjacima o debljanju i gubitka težine, dijeleći drugima korisne savjete.

U vrijeme kada je snimao popularnu humorističnu seriju dosegao je težinu od gotovo 250 kilograma, a na promjenu je utjecala i njegova supruga Brandy Lewis, za koju se oženio 2006.

"Kada sam je upoznao, prvi put sam počeo razmišljati o budućnosti i svemu što želim proživjeti s njom", izjavio je jednom prilikom za časopis People.

Ethan tvrdi kako je njegov današnji izgled rezultat vježbanja i pravilne prehrane, a od izgladnjivanja i raznoraznih dijeta je, kaže, odustao jer nemaju smisla te želi uživati u svojim obrocima.

"Proveo sam gotovo dva desetljeća prilagođavajući se raznim dijetama i patio sam. Bio sam uspješan u tome, brzo bih došao do cilja, ali bih vrlo brzo i pao. Više ne patim, već volim svoj život", zaključio je glumac.

