Mladi glumac živi kao beskućnik i moli za pomoć, prije tri godine gledali smo ga u "Lokiju", a sad traži topli krevet

Jack Veal, kojeg je publika imala priliku gledati u seriji "Loki" kao mlađu verziju glavnog antijunaka, postao je beskućnik.

Dječji glumac Jack Veal glumio je uz Toma Hiddlestona u popularnoj Marvelovoj seriji "Loki" kao mlađu verziju njegovog lika. No da mu trenutno puno toga ne ide uz ruku, pokazuju nedavni videi na TikToku.

17-godišnji glumac otkrio je kako je postao beskućnik i da trenutno živi u prikolici s razbijenim prozorima. Sve je otkrio na popularnoj društvenoj mreži jer se približava zima zbog čega traži toplo mjesto.

"Doma su me zlostavljali. Bilo je fizičkog nasilja i emocionalnog zlostavljanja, nisam baš imao najbolje djetinjstvo", izjavio je Veal, priznajući kako ima dijagnostificirani autizam i ADHD te da su ga testirali za bipolarni poremećaj i psihozu.

Iako je otišao od roditelja, odlučio je ne potražiti pomoć bake i djeda zbog djedove bolesti. Potražio je pomoć socijalne službe, koja ga je odbila unatoč višestrukim molbama.

Nakon što su njegovi pratitelji podijelili njegove videe na društvenim mrežama i tako pritiskali socijalnu službu, koja se na koncu javila Vealu i ponudila mu opciju smještaja u udomiteljskoj obitelji.

Jack Veal se pojavio u svijetu glume sa samo deset godina u filmu "My Name Is Lenny", a osim u seriji "Loki", glumio je u filmu "Favoritkinja" te serijama "Call The Midwife" i "The End of the F***ing World".

