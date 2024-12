Sandi Cenov otkrio čime je zamijenio ljubav prema motorima, a supruzi Ilini priprema romantično iznenađenje!

Šarmer s gitarom, kojem godine ne mogu ništa, Sandi Cenov, uskoro slavi 20 godina ljubavi sa suprugom Ilinom. Tom će prigodom upriličiti još jednu svadbu. O tajni bračne idile, svojoj kolekciji skupocjenih automobila i putovanju u Dubai, Sandi je sve ispričao našem Davoru Gariću.

Sandi Cenov proteklih par dana boravio je u Dubaiju, gdje je uživao u, kako se može reći, čistom luksuzu.

"Pa ja to jako volim već dugi niz godina. Naravno, i ne znam tko bi to odbio, od 13 auta ne znaš koji je bolji, da ne nabrajam sad. Sve su super auti i vozikali smo se tamo, i svi su hoteli bili vau. Išli smo na izlete u pustinju i vozili se, i još plus to imali svirku u Dubaiju. To je wow", poručio je Sandi za IN Magazin.

Poznat po svojoj ljubavi prema motorima, Sandi je priznao da i dan-danas se voli provoziti na motoru, ali ne onoliko kao prije.

"Sjednem i na motor, ali nekako s godinama to valjda ide k tim nekim egzotičnim autima. Imam neku svoju malu kolekciju, jako sam na to ponosan i idem na susrete egzotičnih, ludih, rijetkih auta. Za ovaj jedan znam da ga nigdje nema na području Balkana, a drugih ima dva ili tri komada sve skupa na ovim područjima", izjavio je Sandi, zezajući se da je stručnjak za cinculator (brojač kilometara).

Osim što pjeva, Sandi i stvara svoju glazbu, pa je zanimljivo čuti što mu je od svega najdraže: "Najjače mi je kad se stvara, ali tek kad se stvara, kad je pjesma u začetku, kad se gleda koja tema, pa kad ti padne neki tekst na pamet, pa staneš na ugibalište ili busnu stanicu da zapišem ili snimim na diktafon, jer ću zaboraviti 100%. Naravno, kako sam dugo na bini, onaj pogled koji razmijenimo, taj sjaj u očima, te neke emocije koje se dogode na svirkama, to je neprocjenjivo nešto. Zaista, vidim svaki taj osmijeh, sjaj u očima i vidim neke nove ljubavi koje se dogode pred mojim očima… Ma to je neprocjenjivo. "

Sandi je gotovo dva desetljeća u braku s odvjetnicom Ilinom, za koju se oženio nakon samo tri mjeseca poznanstva. Zajedno imaju dvoje djece, a nedavno su zajedno boravili na Malti.

Čime ju je osvojio?

"Ni meni dan-danas nije jasno, mislim da ona ima bolji odgovor na to", otkrio je Cenov kroz smijeh. "Tvrdim i dan danas da je osnova komunikacije između dvoje ljudi prvenstveno razgovor. Kad smo krenuli razgovarati, evo, sad će u prvom mjesecu biti 20 godina kako nismo stali razgovarati. Prema tome, to je nešto što ljude najčvršće povezuje. Onda nakon toga dolazi jedna ljubav koja je zauvijek."

S približavanjem velike obljetnice, Sandi priprema veliko iznenađenje za Ilinu.

"Pa prvo mislim da ćemo ponovno napraviti tzv. svadbicu, tako smo se dogovorili. Najjače mi je bilo da smo to za desetu godišnjicu napravili u klubu jednog mog prijatelja, koji je u službeni program kluba taj datum kad smo bili stavio "Sandi nam se opet ženi". Ove godine ćemo vidjeti kako ćemo, ali budemo to pofeštali."

