Domenica progovorila o djeci svoje kume Hane Huljić: ''Alba je dijete koje jednostavno obožavaš, a Toni...''

Domenica je zakoračila u novo, zrelije poglavlje svoje karijere. Novu pjesmu ''Pravo lice'' napisala joj je njezina velika prijateljica Mia Dimšić pa su se mnogi zapitali nastavlja li Domenica suradnju s bračnim parom Huljić? Odgovor zna naš Gordan Vasilj.

Ovako to zvuči kad pjesmu napiše Mia Dimšić, a otpjeva je njezina prijateljica Domenica. Singl ''Pravo lice'' govori o svim hrabrim ženama koje traže samo istinu i koje se usprkos svemu ne boje boriti za svoju sreću.

''Do refrena sam bila u suzama i toliko me nekako taknula ta činjenica da je moja prijateljica meni napisala pjesmu i to kakvu pjesmu, da je nekako toliko pogodila tu neku tematiku, nešto što ja toliko volim i što sam baš sebi priželjkivala, neku žensku baladu.''

Mia je ovom suradnjom željela pokazati Domenicino lice koje publika još nije upoznala.

''Moraš uvijek imati svoj stav u svemu što radiš. Znam da imam tu neku škorpionsku crtu u sebi definitivno. I to mi je recimo super, znam kad je dosta, a kad je dosta nema nakon toga.''

S obzirom na to da joj novu pjesmu nisu napisali njezini stalni suradnici Tonči i Vjekoslava Huljić, dežurni dušebrižnici su se zapitali je li došlo do nesuglasica s bračnim parom Huljić.

''Zabavljaju me takve priče, ali ne, od početka smo vezani i poslovno i privatno. Nastavljamo suradnju samo jednostavno u ovom periodu dok pokušavam uhvatiti Tončija, s obzirom da ima toliko puno projekata, malo sam uposlila svoje prijatelje.''

Pa joj je tako paralelno s Mijom, novu pjesmu koja izlazi u 2025. napravila kuma Hana Huljić Grašo.

''Ja sam rekla, Hana, molim te napiši mi pjesmu na koju ćemo nas dvije kad je čujemo usred noći skakat i plesat. E sad, generalno naš glazbeni ukus nije za široke mase.''

Hana koju smatra sestrom se, kaže, sjajno snašla u ulozi majke dvogodišnje Albe i jednomjesečnog Tonija.

''Razmišljam kako je teško kad imaš drugo dijete jer kad je prvo toliko posebno, pogotovo sad kad priča, Alba je toliko zanimljiva, društvena i dijete koje obožavaš. I sad ne mogu dočekat da Toni malo naraste, da vidim kakav će biti.''

Iako iza sebe ima pobjedu na Splitskom festivalu u duetu s Damirom Kedžom, Porin za najbolji album zabavne glazbe i milijunske preglede na YouTubeu, mnogi misle da je lijepa pjevačica mogla i više.

''Pa definitivno bih se složila da je mogla više, ali s druge strane razmišljam, lako ti je reći za druge i lako ti je drugima suditi što bi trebali, ali nekako kad si ti u pitanju, ja razmišljam da je najvažnije da sam zadovoljna sama sa sobom.''

A najveća potpora joj je dečko, korčulanski odvjetnik Ivan Bačić s kojim je u vezi 12 godina.

''Meni je drago da smo nakon toliko puno godina što smo zajedno da se nekako baš pratimo i da smo podrška jedno drugome, koliko god se ja ne razumijem u njegov posao ni približno. Možda se on malo više razumije u moj.''

Domenicu već sutra čeka nastup u ljubljanskoj Areni Stožice, a daleke 2030. na svoj 38. rođendan i koncert karijere u Areni Zagreb, koji je zakazala još prije dvije godine.

