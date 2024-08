Zvijezda dance scene 90-ih na vrhuncu karijere preselila se na selo i povukla iz javnosti, ali i danas je bomba kao u danima najveće slave!

Ivana Banfić ranije je otkrila da se povukla iz javnosti jer je samo htjela voditi normalan život.

Naša glazbenica Ivana Banfić ovog je vikenda zapjevala na pozornici na Večerima dalmatinske šansone. Banfić je bila jedna od najvećih zvijezda devedesetih, a za nastup u Šibeniku odjenula je dugu haljinu.

Naime, pjevačicu više nemamo priliku često vidjeti, a nakon brojnih hitova povukla se iz javnosti.

Prošle godine je za srpske medije otkrila da se na vrhunce svoje slave povukle jer je htjela normalan život.

''Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Od svega sam odustala kad sam se posvetila glazbi. Kad sam odlučila otići u mirovinu, pitala sam svoje srce, je li to prava stvar, a ja uvijek slijedim svoje srce. Rodila sam sina koji sada ima 14 godina i da nisam otišla u mirovinu, možda ga ne bi rodila", rekla je Banfić u emisiji Blic dan.

Ivana zadnjih nekoliko godina vodi drugačiji život nego na početku karijere, između ostalog, preselila je iz grada na selo.

''Nešto u meni je čučalo, ono, iskonski, prirodno, daj ne mogu više biti u gradu. Htjela bih neku promjenu, htjela bih živjeti u prirodi, makar nisam bila prije takva. Počelo me to privlačiti, i jednostavno smo se odlučili moja obitelj, i ja! Ajmo napraviti taj korak i idemo u prirodu. Nije to bajkovito tako, da se razumijemo, kako si mi to zamišljamo u glavi. Ima puno ljudi koji pitaju: ''Joj, ja bih išao u prirodu, živjeti, pobjeći od grada.'' A ja rekoh, gle: Moraš dobro razmisliti, možeš napraviti taj korak, ali nije to sad bajka. Priroda te iskušava'', pojasnila je Ivana ranije u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Ivana je odlučila maksimalno uzeti od prirode ono što može. To je zdrava hrana i duševni mir.

