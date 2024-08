Popularna pjevačica i mlada glumica prepustile se strastima u glazbenom spotu, fanovi luduju: ''Ovo nisam očekivao, ali mi se sviđa!''

Sabrina Carpenter i Jenna Ortega poljubile su se u spotu za pjesmu ''Taste'', a prizori su obišli društvene mreže.

Mlada pop-zvijezda Sabrina Carpenter nedavno je izbacila album ''Short n' Sweet'', a sada ga je dodatno začinila video spotom za pjesmu ''Taste''.

Naime, u spotu se pojavljuje i glumica Jenna Ortega, a dame se u jednom trenutku poljube što je izazvalo pravu ludnici na društvenim mrežama.

''Ovo nisam očekivao, ali mi se sviđa'', ''Ovako nešto nije viđeno od Britney i Madonne'', ''Odlično'', ''Kako su kompatibilne'', samo su neki od komentara ispod spota.

i still cant wrap my mind around the fact that this is real jenna ortega and sabrina carpenter kissed pic.twitter.com/4aOwyqX5tJ