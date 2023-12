Veliki spektakl zabavne glazbe u Boćarskom domu: "Bilo je odlično, pokazali smo da ljudi vole 90-te!''

Festival domaće zabavne glazbe Happy FEST održao se drugu godinu zaredom.

Pozornicu su užarile kraljice hrvatske dance scene devedesetih – Minea, Ivana Banfić i Ella koje su publiku rasplesale hitovima Rano, Šumica, Iza ponoći,…

"Bilo je baš dobro, sretna sam, bila sam pod stresom jer sam prva nastupala, pa što ću obući…uvijek si čovjek misli hoće li zadovoljiti, ali zadovoljna sam. Publika je bila divna! Što da vam kažem - svijet je, vidite i sami kakav i jednostavno nam dobro dođe da se zabavljamo, što god nas digne dobrodošlo je zar ne?", poručila je Ella kojoj je pripala čast da otvori koncert.

Omiljena Minea je okupljene osim pjesmom, osvojila i besprijekornim izgledom.

Pjevalo se i plesalo uz domaću zabavnu glazbu. Još jedan super koncert, još jedno veselje s ljudima. Bilo je odlično. Pokazali smo da ljudi vole devedeste!

Publika je pjevala i plesala u ritmu s Ivanom Banfić – Godinama, Šumica,..

"Bilo mi je fenomenalno, pogotovo kada vidim raspjevanu publiku i da ljudi pjevaju na sav glas i pjesme i hitove i nakon 25 godina i više, to mi je najveća nagrada".

Miroslav Škoro emotivnom izvedbom pjesmama Sude mi i Mata ganuo je okupljene, no posebno je iznenadio neočekivanim duetom s Nikom Antolos iz grupe Feminnem, a od nedavno voditeljice na Happy FM-u.

"Užasno sam se prestrašila kada me Škoro pozvao, jer sam promukla, do tada sam pjevala iz publike s izvođačima koji su nastupali prije njega pa sam izgubila glas, kada me pozvao mislila sam da će mi srce stati, nisam očekivala ni najmanje, ali mi je bila čast i zadovoljstvo", rekla je Nika.

Raspoloženi i šaljivi Škoro poručio je - Svima mogu reći da vam može biti žao ako niste bili na koncertu, bilo je savršeno, bilo je veselo, ludo i nezaboravno.

Za romantični dio večeri pobrinula se grupa Vigor koju predvodi karizmatični frontmen Mario Roth. Još fališ, Marija pjevali su obožavatelji u uglas od riječi do riječi.

Nas posebno voli ženska publika, ali sam siguran da kući svi idu široke duše i još šireg srca, taman lijepo veseli, radosni, raspjevani za nadolazeće blagdane.

Iako je spektakl zabavne glazbe u Boćarskom domu trajao četiri sata, čast da ga zatvori pripala je Siniši Vuci, koji je s obzirom na atmosferu poželio još ostati.

Ja sam navikao da moji samostalni koncerti traju duže, taman sam se zagrijao i morao sići s pozornice, ali mislim da je publika zadovoljna, bilo je odlično.

Po svemu sudeći, bio je ovo jedan od najboljih tuluma u gradu, koji će osim po dobroj zabavi ostati upamćen po vrhunskim izvođačima domaće zabavne glazbe, koje rijetko imamo priliku vidjeti na jednom mjestu.