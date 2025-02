Prepoznajete li glumca koji se sakrio ispod guste brade? Bio je zvijezda kultnih filmova!

Hugo Weaving iz filmskih franšiza "Gospodar prstenova" i "Matrix" snimljen je u rijekom posjetu Londonu s partnericom.

Glumac Hugo Weaving, kojeg smo imali prilike upoznati u franšizama "Matrix" i "Gospodar prstenova", viđen je u društvu Katrine Greenwood kako izlazi iz restorana.

Tog 64-godišnjeg glumca, poznatijeg kao Elronda u prva tri nastavka iz serijala "Gospodar prstenova" i agenta Smitha u cyperpunk futurističkom filmu "Matrix", fotografi su snimili kako izlazi iz restorana "Barrafina" u londonskoj četvrti Soho nakon ugodnog druženja s dugogodišnjom partnericom i majkom svoje dvoje djece. To je bio jedan od rijetkih boravaka para u Londonu, inače živi u Sydneyju.

Hugo Weaving - 3 Foto: Profimedia

Rođen u Nigeriji, Weaving se kao dijete često selio. Svoje prve uloge je imao u kazališnim predstavama sa samo 13 godina, a selidbom u Australiju dobio je priliku studirati na Nacionalnom dramskom institutu u Sydneyju. Svoju prvu televizijsku ulogu ostvario je s 24 godine, a niz uspjeha u Australiji izazvao je interes holivudskih filmaša. Prva takva uloga stigla je 1999., kada je dobio ulogu agenta Smitha u prvom "Matrixu", a kasnije je tumačio uloge u filmovima "Gospodar prstenova", "Velika riba" i "O za Osvetu" te dao glas u franšizi "Transformeri", "Praščić Babe" i "Ples malog pingvina".

Unatoč uspjesima Weaving je danas više koncentriran na projekte u Australiji, pa je tako krajem prošle godine sudjelovao u adaptaciji pjesme Paula Kellyja "How to Make Gravy". Zbog svoje glumačke karijere često je putovao na relaciji Ujedinjeno Kraljevstvo - SAD - Australija, no uvijek se vraćao Australiji.

Hugo Weaving - 8 Foto: Profimedia

Unatoč tome što su mu dvije najpoznatije uloge golobradi agent i vilenjak, Weaving voli njegovati svoju podužu sijedu bradu, s kojom ga imamo prilike često viđati posljednjih deset godina i zbog koje bismo ga danas nešto teže mogli prepoznati na cesti.

Hugo Weaving - 1 Foto: Profimedia

Koliko se mijenjao kroz godine, pogledajte u fotogaleriji.

U kojoj ulozi vam je bolji Hugo Weaving? agent Smith (Matrix)

vilenjak Elrond (Gospodar prstenova) agent Smith (Matrix)

vilenjak Elrond (Gospodar prstenova) Ukupno glasova:

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Haljina koja ima džepove za kokice!? Emma Stone ih je i napunila do vrha!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Preplanula kći Harisa i Meline Džinović privukla sve poglede u odvažnoj haljini s prorezima: "Koliko je ona savršena!"

Pogledaji ovo Celebrity Idete li na koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu?

Pogledaji ovo Celebrity Tom Cruise u vezi s kolegicom? Pogledajte ekskluzivne fotografije njihova izlaska koji je pokrenuo glasine!

Pogledaji ovo Preporuke Fanovi šokirani scenom potpune golotinje u seriji čiji su povratak jedva dočekali!

Pogledaji ovo Nekad i sad Ljubavna priča para za koji današnje generacije ni ne znaju da su bili skupa