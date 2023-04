Hitovi grupe Zana i danas se rado pjevaju, a evo kako njezini članovi izgledaju i što rade 43 godine kasnije!

Grupa Zana osnovana je prije 43 godine, a jedan od njezinih osnivača Zoran Živanović Žika prisjetio se njihovih početaka, ali i u kakvom je odnosu s članovima iz prve postave.

Beogradska grupa Zana žarila je i palila regionalnom glazbenom scenom bivše Jugoslavije, a njezina prva pjevačica Zana Nimani bila je jedna od tadašnjih najvećih i najpopularnijih zvijezda.

Porijeklom iz Albanije, Zana je bila ljepotica za kojom su uzdisali muškarci diljem bivše države, a vijest da se seli u Kanadu prije 27 godine mnoge je rastužila i nikada to nisu prežalili.

I sama grupa koju su davne 1980. godine osnovali Zoran Živanović Žika i Radovan Jovičević, koji je kasnije također napustio grupu, dobila je ime po njoj, a njihov hit "Dodirni mi kolena" koji je napisala Marina Tucaković i dalje se izvodi i rado sluša, a 1999. godine obradila ga je i Severina. Zana je snimila i duet "Jabuke i vino" sa Željkom Bebekom, a pamte ju i po pjesmama "Majstor za poljupce", "Rukuju se rukuju", "Mladiću moj" i drugima.

Povodom 43. obljetnice osnivanja grupe Žika i današnja pjevačica Jelena Živanović prisjetili su se svojih početaka, ali i zanimljivosti koje su ih kroz godine pratile.

"Radovan i Zana su me zvali da dođem iz Amerike 1979. godine i da napravimo bend, oni su tada bili u vezi i pisali su mi pisma, a ja sam tada imao 18 godina. Majka mi je umrla kada sam imao 17 godina, vrlo teško sam to podnio. Kum mog oca živio je u Kirklandu i otišao sam kod njega i bio sam tamo godinu i nešto dana. Ništa tamo nisam radio, sjećam se da sam plivao u oceanu, povukla me voda i ogulio sam nos skroz, kost se vidjela – to je bio moj prvi susret sa Amerikom. Oni su mi pisali da se vratim i da osnujemo bend i ja sam spakirao i krenuo nazad. Napravili smo bend, doveli smo bubnjara i basistu i sve je to bila dječja igra do momenta dok nismo sreli Marinu Tucaković u studiju u kojem smo snimili neke dijve glupe pesme. Ona je sjela, zapalila cigaretu, slušala, popila viski i dala nam broj telefona da je sutra nazovem i u 11 sati dođemo kod nje. Ja nisam znao tko je ona, ja sam mislio da je direktor radija jer je ušla s bocom viskija u ruci i podigla noge na miksetu koja je koštala 2 milijuna dolara i ona nam je rekla da ima nešto kod nas što joj se dopada. Ona je počela živjeti sa mnom i Radovanom, u stanu u Katanićevoj i non-stop smo radili. Ona nas je usmeravala“, ispričao je Žika za Novu.rs, koji je Jelenu, četvrtu Zaninu pevačicu, upoznao puno godina kasnije.

"Zana je tražila novu pjevačicu, a ja sam tada bila studijski glazbenik, pjevala sam prateće vokale Zdravku Čoliću, producent je bio Goran Bregović, i Marina je tada radila tekstove za Gorana i kaže ona njemu da joj treba pevačica za ‘Zanu’ i Goran Bregović predloži mene i Marina me odmah pita da li bi pevala u ‘Zani’, ja kažem naravno. Tada sam imala 19 godina, nezrelo biće, prva dva tjedna se nisam javljala jer sam razmišljala jesam li dovoljno sposobna za to i nisam željela biti jedna od pevačica koje će proći kroz grupu“, prisjetila se Jelena.

Zana je svoju grupu odlučila napustiti 1984. godine kako bi pokušala ostvariti solo karijeru, a dvije godine kasnije objavila je album "Noćas pevam samo tebi" i to je bio ujedno i njezin posljednji potez u svijetu glazbe. Šuškalo se kako je grupu napustila zbog ljubavne veze s Radovanom, ali to nikada nije bilo službeno potvrđeno. Nedugo nakon toga udala se za supruga Đorđa Šiškina, s kojim je dobila kćer Teu. S njih dvoje se ubrzo preselila u Kanadu, gdje i danas živi. Zana se u Beograd nikada nije vratila i glazbenu je karijeru ostavila daleko u prošlosti, a danas prema pisanju srpskih medija radi kao menadžerica u jednoj financijskoj tvrtki.

"Ona je mislila da može sama, a ja sam bio pametan pa sam zaštitio ime benda kao ‘Grupa Zana’, ali to je bio mač s dvije oštrice jer kada je došla Nataša Gajović, jedva smo uvjerili ljude da je bend pjesma. Moja upornost da se ide dalje bez obzira na osobne promjene. Mi smo promijenili četiri postave glazbenika“, rekao je Žika, i ispričao zašto je Radovan Jovićević 1999. otišao bez pozdrava i kako su obnovili kontakt posle 20 godina.

"Otišao je u New York i nismo se vidjeli 20 godina, ja sam bio ljut jer mi se nije javio da ide. To što je otišao nema veze, bend nastavlja s radom, ali kada smo se vidjeli, bilo je stresno. On je 2019. godine došao u Beograd i tada smo se videli posle 20 godina, 30 puta me je izudarao po ramenima, zagrlio me, a konobari su gledali treba li se intervenirati. Naš bivši bubnjar Saša Al Hamed i bivši basista su sudjelovali u tome da se vidimo nakon toliko godina. Imao sam osjećaj kao da se nismo vidjeli 19 minuta, a ne 19 godina, odmah smo počeli pričati o obitelji i svemu. Veliki uspjeh moj i Jelenin je što smo napravili ručak za sve, okupili smo se u jednom restoranu, Marina Tucaković je već tada bila bolesna, došla je sa Futom, Futa je bio gitarista Zane, svirao je gitaru na turneji neka četiri meseca i bio je poslije i producent jednog našeg albuma, on je moj životni prijatelj. Svi bubnjari su došli osim Saleta koji živi na Novom Zelandu i što je najgore on je došao u Beograd mjesec i pol dana nakon toga, bilo je genijalno, ušli smo u restoran u 14 sati popodne i izašli u 3 sata ujutro. Sada se čujemo svaku večer, on živi miran život u New Yorku, posvećen je obitelji, radi glazbu za kazališta i sada kujemo neke planove, tražimo mlade ljude iz Srbije i želimo da u New Yorku osnovati jednu malu glazbenu kompaniju koja bi puštala naše klince odavde. Ja bih radio glazbu, on bi radio produkciju i aranžmane, a Jelena tekstove“, otkrio je Žika.

