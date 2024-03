Stihove ''Malog Mate'' mnogi pjevuše i danas, a evo gdje je danas ovaj slatki dječak i što ga i dalje veže uz Leteći odred!

Stihove pjesme ''Ja sam mali Mate'' svi smo barem jednom pjevušili, a evo i gdje je danas taj mali Mate iz pjesme i što ga još veže za Leteći odred.

Pjesma ''Ja sam mali Mate'' Letećeg odreda i dandanas je pravi hit, a malo tko zna da se dječak koji je pjevao poznate stihove zapravo i nije zvao Mate.

Od izlaska singla prošle su godine, a evo gdje je danas Mate, točnije Minja.

Minja Jovičić danas ima 32 godine, radi kao fizioterapeut, ali je i dalje aktivan u glazbenim vodama. Pjevač je u Vanilla bendu, a za ''Leteći odred ga još nešto veže. Naime, Minja je oženio nećakinju frontmena ''Letećeg odreda'' Denisa Dumančića, Dunju, a s njom ima i dvije kćeri.

U nedavnom intervjuu za Index, Minja je rekao da je u glazbenim vodama završio nakon što se natjecao u dječjem showu.

"Imao sam šest i pol godina kada sam nastupao u Turbo Limač Showu, u sezoni 1998./1999. sam bio pobjednik i od tada je sve krenulo. Zbog voditelja Siniše Cmrka me primijetio i Antun Vrdoljak. S pet godina sam glumio u kazalištu i Siniša je to znao. Budući da nisu mogli pronaći dijete koje nema problem s tremom i glumom i koji je za to, oni su se obratili Siniši i on je predložio mene", rekao je.

"Tako sam dobio ulogu u filmu Duga mračna noć. Godinu poslije, kako je Hrvatski radijski festival bio jako popularan, Leteći odred je bio jedan od izvođača i našli su si hit. Severina je imala svoj hit Ante, Minea je imala Da me hoće Stipe, oni su napravili pjesmu Ja sam mali Mate. Denis je nedaleko od mene odrastao i tako me se sjetio. Došao je s gitarom jedan dan i tu je sve počelo", otkrio je.

Međutim, tada se povukao iz javnog života.

"Danas pjevam s bendom po svadbama. Dovoljno je da me jedan čovjek prepozna iz svatova na kojima pjevam, ta pjesma se mora otpjevati. Nije to meni problem. To je dio moje mladosti. Pazimo na trenutak, ne pjevamo tu pjesmu samo tako", rekao je i dodao da mu slava nikad nije "udarila u glavu".

Devet godina je imao svoj bend, ali su se razišli te je član Vanille već tri godine.

Također, fizioterapeut je u Domu zdravlja u Donjem Miholjcu, a osim što ga prepoznaju pacijenti, Minja je sretan jer njegov veliki hit znaju i njegove kćerke.

"Moja starija kći je vidjela spot na televiziji i vikala je: ''Tata, tata!'' Znaju obje da ja pjevam tu pjesmu. Kad čuju tu pjesmu, znaju da je to njihov tata", kaže za Index.

A kako izgleda danas, možete pogledati u našoj fotogaleriji.

