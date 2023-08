Punašni glumac iz hit-serije dugo se borio s viškom kilograma, a nakon drastičnog mršavljenja izgleda kao novi čovjek!

Ethan Suplee pokazao kako izgleda nakon drastične promjene imidža.

Američki glumac koji se proslavio u seriji "My Name is Earl" Ethan Suplee podijelio je na profilu na Instagramu novosti o svom putu mršavljenja nakon što je izgubio još 21 kilogram pa objavio fotografije iz prošlosti i sadašnjosti.

47-godišnji Ethan snimio je selfie bez majice, kako bi pokazao svoj novi, isklesani torzo i mišiće na rukama. Uz to je podijelio i svoju staru fotografiju kako bi pokazao kako je izgledao prije nego što je odlučio voditi zdraviji način život i riješiti se viška kilograma, što je i uspio jer je smršavio nevjerojatnih 150 kilograma!

Ethana su odmah pohvalili njegovi pratitelji, koji su mu poručili da ga doživljavaju kao pravu inspiraciju.

"Svjestan sam promjena na sebi onoliko koliko sam svjestan izlaska i zalaska sunca. Promjena je zajamčena, na meni je samo hoću li biti aktivan ili pasivan", izjavio je Ethan jednom prilikom.

Ethan se danas bavi glumom i pojavio se u serijama kao što su "Santa Clarita Diet" s Drew Barrymore i u film "Babylon", no najviše pažnje privlači svojom nevjerojatnom transformacijom i odlukom da promijeni stil života.

Ethan je započeo svoj put mršavljenja nakon završetka snimanja serije "My Name is Earl" 2009. godine, a u roku od godine dana već je izgubio više od 90 kilograma. Međutim, Ethan je otkrio da ga, nakon što je toliko smršavio, redatelji nisu prepoznavali, pa je odlučio napraviti korak dalje u transformaciji i udebljati se. Sada je redovito u teretani, diže utege i pritom izgleda mišićavije no ikad prije.

Također vodi podcast American Glutton, u kojem razgovara sa stručnjacima o debljanju i gubitka težine, dijeleći drugima korisne savjete.

U vrijeme kada je snimao popularnu humorističnu seriju dosegao je težinu od gotovo 250 kilograma, a na promjenu je utjecala i njegova supruga Brandy Lewis, za koju se oženio 2006.

"Kada sam je upoznao, prvi put sam počeo razmišljati o budućnosti i svemu što želim proživjeti s njom", izjavio je jednom prilikom za časopis People.

Ethan tvrdi kako je njegov današnji izgled rezultat vježbanja i pravilne prehrane, a od izgladnjivanja i raznoraznih dijeta je, kaže, odustao jer nemaju smisla te želi uživati u svojim obrocima.

"Proveo sam gotovo dva desetljeća prilagođavajući se raznim dijetama i patio sam. Bio sam uspješan u tome, brzo bih došao do cilja, ali bih vrlo brzo i pao. Više ne patim, već volim svoj život", zaključio je glumac jednom prilkom.

