Naša glumačka diva pojavila se bez svog zaštitnog znaka i predstavila veliku promjenu imidža koju svi hvale: ''Frizura za 100, izvrstan look''

Anja Šovagović-Despot je pokazala novi imidž za koji je dobila niz komplimenata i lijepih komentara.

Glumicu Anju Šovagović-Despot već duže vrijeme nismo viđali bez njezina zaštitnog znaka, visoke pundžice koju je nosila u svim prilikama, no ovih je dana sve iznenadila nešto drugačijim izgledom.

Anja je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira s raspuštenom i ravnom kosom sa šiškicama, a za takvo je izdanje dobila i brojne komplimente svojih pratitelja.

"Divna", "Izvrstan look", "Prekrasna", "Woooow! Sjajno izgledaš!!", "Od sada... Kosa dolje", "Wow! Napokon frizura za 100!", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Naša proslavljena glumica u travnju je proslavila okrugli 60. rođendan, a ovo je bila samo još jedna potvrda da su godine za nju samo broj.

Anja i njezin suprug Dragan Despot jedan su od najpoznatijih parova na hrvatskoj estradi, s jednom od ljepših ljubavnih priča. Upoznali su se početkom Dubrovačkih ljetnih igara 1978. godine, dok je ona imala 15, a on 22 godine. Nekoliko godina kasnije, ponovno su se sreli u Dubrovniku i zaljubili se, te su svoju vezu odlučili ozakoniti nakon samo nekoliko dana. Anjin otac, glumac Fabijan Šovagović, Dragana je poznavao otprije, no ona je njegovu obitelj upoznala nekoliko sati prije vjenčanja. Da je to bila zaista ispravna odluka, dokazuje njihov dugogodišnji brak tijekom kojeg su dobili kćer Anu i sina Josipa.

