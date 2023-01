Alen Islamović u sedmom desetljeću života pomalo izaziva nevjericu svojim izgledom, kažu da je vrijeme na njegovoj strani!

Alen Islamović nastupio je na proslavi Srpske nove godine u Beogradu gdje su ga dočekale brojne obožavateljice koje mu i danas ne mogu odoljeti.

Legendarni pjevač Alen Islamović nastupio je na proslavi Srpske nove godine u Beogradu, gdje se pridružio kolegama iz Bijelog dugmeta Mladenu Vojičiću Tifi i Goranu Bregoviću, nakon čega su uslijedili komentari na njegov izgled.

Naime, 65-godišnji Alen s godinama se gotovo nimalo nije promijenio, baš kao ni njegov šarm kojem ni danas brojne obožavateljice ne mogu odoljeti.

"Došao sam kao bingo poklon Beogradu i drago mi je da sam ovdje. Volim Beograd, služio sam vojni rok ovdje, znam sve ulice", izjavio je Alen za Pink, a na svom je profilu na Instagramu podijelio i dio atmosfere.

A kako je izgledao prije 40-ak godina prisjetio se i sam prije nekoliko mjeseci na društvenim mrežama i to povodom 40 godina od izdanja albuma "Motori" Divljih Jagoda, kada je objavio fotografije iz tog vremena na kojima ima dugu kosu. Alen je tada bio u svojim dvadesetima i imao je dugu kosu te odvažan rokerski stil, koji su njegovali i njegovi kolege iz benda Nasko Budimlić i Zlatan Ćehić Ćeha.

"Ma ni Depp ti nije ravan", "Koliko ste hot", "Vrijeme je još uvijek na Alenovoj strani", nizali su se komplimenti ispod fotografija uz emotikone srca i vatre.

No nažalost obožavateljica, Alen je u sretnom braku sa suprugom Marjanom Islamović i to posljednje 42 godine, a upoznali su se dok on još nije postao slavan. U javnosti se ne pojavljuju često zajedno i roditelji su 34-godišnje kćeri Une i 27-godišnje Lare, a on je progovorio o njihovu odnosu i otkrio kako su uspjeli sačuvati brak.

"Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam nitko, samo lokalni pjevač u grupi BAG. Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvjesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati", izjavio je Alen jednom prilikom, prenosi Blic.

