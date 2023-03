Kako je Tina Katanić kriva što je Ivan Šarić završio sa sirovim jajima razbijenim na glavi? Pogledajte u videu!

U današnjem Zvjezdoboju igraju se Ivan Šarić, Domenica Žuvela, Asim Ugljen i Tina Katanić. Zvijezde se kroz zabavne igre natječu za titulu pobjednika, no neće im biti lako. U posljednjoj, odlučujućoj igri dečki su završili sa sirovim jajima razbijenim na glavi. Tko je tu izvukao kraći kraj, a tko je odnio krunu najboljeg, pogledajte u prilogu Davora Garića!

Kraljica Hrvatske 2005. Tina Katanić imala je nezahvalan zadatak – iz tuceta jaja u kojem se nalazilo pola sirovih i pola kuhanih pokušati probrati ona tvrdo kuhana i razbijanjem o glavu Ivana Šarića provjeriti u kojem su stanju. Ipak, nije joj pošlo za rukom pronaći kuhana, pa su na Šarićevoj glavi završila sva sirova jaja.

Pogledaj i ovo Zvijezda u Beogradu Naša lijepa pjevačica iznenadila u haljini s prorezima na neočekivanim mjestima, ne viđamo je često u ovako seksi izdanjima!

Bjelanjak i žumanjak slijevali su se u potocima po Šarićevoj glavi, što je izazvalo salve smijeha u studiju Zvjezdoboja. Njihovi su protivnici u ovoj igri bili Domenica Žuvela i Asim Ugljen, koji su isprve uspjeli pronaći sva tri tvrdo kuhana jaja, pa je Asimova frizura ostala netaknuta.

U jednom je trenutku Tinu Katanić bilo strah razbiti jaje o Šarićevu glavu, pa si je on to učinio sam kako bi provjerio je li kuhano ili sirovo, no i to se jaje razlilo po njegovoj glavi.

Rezultat te igre bila su tri sirova jaja razbijena na Šarićevoj glavi, na što je slavni komičar ustanovio da je to - 'statistički nemoguće', no pravila su jasna, pa su pobjedu odnijeli Asim i Domenica.

Stand-up komičar Ivan Šarić, Kraljica Hrvatske Tina Katanić, pjevačica Domenica Žuvela i glumac Asim Ugljen u ovotjednom su se Zvjezdoboju IN magazina natjecali u još tri igre – kvizu ''Točno ili netočno'' te igrama ''Kutija slatkih iznenađenja'' i ''Pogodi slavnog Hrvata''.

Mnogo zabave, smijeha, neočekivanih situacija i preokreta u igrama kroz koje zvijezde vodi voditelj Davor Garić dobro će vas zabaviti i nasmijati.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Osvanula stara fotografija Enisa Bešlagića sa suprugom koja se skriva od javnosti, a nevjerojatno je koliko se malo od tada promijenila!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Poznati domaći odvjetnik nakon tragičnog gubitka partnerice pronašao je sreću s kćeri bivšeg ministra