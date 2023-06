Tihana Harapin Zalepugin o negativnim komentarima koje dobiva nakon smrti supruga: "Ne znaju kako je to…"

Prvi je dan ljeta, a domaće su zvijezde ljetnu sezonu otvorile druženjem u središtu Zagreba. Glumica i pjevačica Mila Elegović ljeto započinje izdavanjem svoje prve dječje pjesme, Tihana Harapin Zalepugin skinula je crninu i priznala da je zbog toga dobila i negativne komentare, a Borna Kotromanić otkrila nam je zašto su joj kamenice omiljena ljetna poslastica. Priče iz života zvijezda u In Magazinu donosi Davor Garić.

Prvi dan ljeta domaće su zvijezde dočekale na otvaranju ljetne sezone u centru Zagreba. U maloj crnoj haljini pozornost je plijenila Mila Elegović. Ova multitalentirana glumica i pjevačica uskoro izdaje prvi dječji singl i drugu slikovnicu.

"Ponekad zna biti dosta šokovito jer vam se zna dogoditi da budete površni, tako da se stalno moram podsjećati i zaronit duboko sa tim svojim kandžicama u materiju, u meso koje želim istražiti. To me veseli, ja sam takva, ali sam sigurna da ima strašno puno multitalentiranih ljudi, samo se boje to iskazati. Ima jako puno žena koje skrivaju i dalje svoje talente jer misle da ne bi bile prihvaćene, ali znate što sam naučila - podrška uopće nije važna jer možete sve sami", poručila je Mila.

Dugo u javnosti nismo vidjeli glumicu Anu Vilenicu, ne otkriva detalje, no uskoro je čekaju veliki poslovni izazovi.

"Jao, bit će jako puno rada, čak i previše za moj ukus. Ja sam si nekako apsolutno zadala da ovo ljeto bude radno i sad mi je malo žao zbog toga. Tako da će biti jako intenzivno i radno. Imat ćemo i jedno kratko obiteljsko putovanje nakon tri godine što nismo nigdje putovali", ispričala je Ana.

Tihana Harapin Zalepugin sve je očarala bijelom odjevnom kombinacijom.

"Danas sam baš prvi puta potpuno u bijelom. Pa eto, bijela je moja boja za ljeto i ja se nadam da je onaj koji me gleda od gore zadovoljan", kaže Tihana koja se nakon odlaska supruga Saše još privikava na život u samoći.

"Ima komentara i jako je teško snaći se. Neki komentiraju 'aha, vidi ju, brzo se snašla', ne znaju kako je to kad nisi u javnosti", izjavila je Tihana.

86 mu je godina tek, no Miro Ungar zrači energijom. Pojavio se u društvu svoje 42 godine mlađe supruge Sare, a otkrio je kako podnosi visoke ljetne temperature.

"Pa dosta dobro. Jedino što mi smeta kod tenisa pa smo sad prebacili da igramo ujutro 0d 9 sati kad je još malo svježije i tako sat i pol svaki drugi dan", priča Miro.

Vrući dani diktiraju i naš jelovnik. Gastro blogerica Anja Maršić osmislila je ljetni sendvič i dala savjete što jesti ovog ljeta.

"Trebate jesti što god vama paše i što god vas veseli, uz čašicu nečeg rashlađenog i u dobrom društvu", savjetuje Anja. "Za mene su to neke salate s burratom, pršutom, dinjom... Svi neki svježi sastojci i nešto što je sezonski sada dostupno", dodaje.

I Borna Kotromanić ima svoje omiljeno ljetno jelo.

"Ljeti uživam u kamenicama, u afrodizijaku. Mogu ih pojesti 20-ak u jedno cugu. Sadrže puno cinka koji je nama ženama ključan za ljepotu kože i tene, a kad je vanjština u top-formi sve drugo se poreda", objašnjava Borna.

Sudeći prema planovima naših zvijezda ovo će im ljeto biti sve samo ne dosadno.

