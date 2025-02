Ovo su samo neki od razloga zašto publika obožava Supertalent koji je osvojio prestižnu medijsku nagradu!

Točke koje su vas nasmijale do suza, iznenadile, izazvale reakciju kakvu niste očekivali. Mnogo zabave i fantastičnih nastupa – neki su od razloga zašto publika obožava Supertalent. Show je osvojio medijsku nagradu "Zlatni studio". Atmosferu s crvenog tepiha donosi naša Dorotea Filipaj.

Prije svečane dodjele nagrada, već tradicionalno, uzvanici su pozirali na crvenom tepihu Zlatnog Studija i pokazali toalete dostojne najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj.



''Danas se cijeli dan spremam. Pa što ti je čovječe. Kad me netko pita, daj dođi otpjevat samo jednu pjesmu. Pa nije to samo jedna pjesma, meni treba sati - pa šminka, frizura, haljina.. Za to treba cijeli dan'', otkrila nam je Nina Badrić.



''Večeras je posebna večer, ja uvijek volim nešto malo drugačije pa evo, Grubnić je smislio posebno samo za večeras'', otkrila je Maja Šuput.

A upravo je u ovoj znakovitoj haljini Maja, zajedno s ekipom Supertalenta, primila nagradu Zlatni Studio u kategoriji Najbolja TV zabava/reality show.



''Mi ovo radimo, zaista uživamo u tome. I onda taj odjek je taj koji potvrđuje da zaista ima smisla'', govori Fabijan Medvešek.



''Znači mi svaki ponedjeljak kad me ljudi na cesti zaustavljaju i pitaju: šta je bilo, kako je bilo.. znači znam da ljudi prate, znam s koliko žara, ljubavi. Jednostavno emisiju vole'', govori Maja.

A već iduću sezonu omiljene emisije moći ćete gledati uskoro. I to u novom, većem i još boljem studiju.



''Imali smo u finalu 11. sezone 500 ljudi sve zajedno u studiju kad se sve zbroji.. I publika i ekipa. Jako smo ponosni na to, na naš novi studio, a sad ga moramo iskoristiti do maksimuma, tako da idemo u 12. sezonu punom parom'', govori izvršna producetica Supertalenta - Marija Jelena Zen.

''Htjela bi pozvati ovim putem gledatelje i sve koji imaju neki talent da se prijave u našu 12. sezonu jer bit će to jedna vesela sezona'',poručila je Tijana Jakovljević, urednica Supertalenta.

Razloga za slavlje imali su i brojni drugi. Baby Lasagna okrunio se dvjema glazbenim nagradama, a mlada Miach, u konkurenciji s Doris i Vannom, kući je otišla sa zlatnim kipićem za pjevačicu godine.



''Čast mi je bit s tako velikim imenima u kategoriji, ja sam uopće počašćena što sam nominirana, tako da eto. Lijepa noć'', govori Miach.

Goran Navojec proglašen je najboljim glumcem, a Zrinka Cvitešić glumicom. Prvi Zlatni Studio u karijeri dobila je za ulogu Biserke Petrović u filmu Dražen, a proglašena je najboljom i među kazališnim glumicama za ulogu u predstavi Ekvinocijo.



''Meni najviše večeras znači to da ćemo mi nominirani zajedno izaći na scenu i publici nešto darovat. To neko zajedništvo, i u slučaju Dražena i Ekvinocija se pokazalo kao jedino zapravo ispravno. Kad se radi sa srcem, onda dobiješ evo, srce od publike'', govori Zrinka Cvitešić.

Do srca ganuti, nagradu za životno djelo, dobili su Novi fosili.



Kad su se počeli baviti ovim poslom, jesu li sanjali da će im u rukama biti ovakve nagrade?

''Nikako. Kad imaš 14, 15, 16 godina i sviraš s nekim bendom u garaži, ne razmišljaš o nagradama, a nikako ne o ovoj nagradi'', priznala je Sanja Doležal.

Jer je to upravo ono što krasi Zlatni studio. Red šušura, red zabave i red neizostavnih emocija.

