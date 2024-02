Naše misice otvorile dušu o predrasudama uz lentu: ''Teško je kad pročitate neistinu, ali naučite s vremenom živjeti s tim''

Prate ih različite predrasude, a njihov ljubavni život nerijetko je na meti medijskih naslovnica. Govorimo o misicama, koje su vrlo iskreno našoj ekipi priznale googlaju li svoje ime, što ih apsolutno izbacuje iz takta i je li im ljepota u životu značajno pomogla. Neke su pred kamerom gotovo i zaplakale. Zašto, saznajte u prilogu In magazina.

Od nekih je krunidbi prošlo već 20 godina, od nekih tek dvije, tri, no svaka od ovih ljepotica trenutak prozivanja svojeg imena, na pozornici izbora za Miss, i danas pamti u detalj.



''Mislim da je to trenutak koji se nikada ne može zaboravit, evo doslovno sad kad ste me pitali sjećam se te knedle u grlu i tog pulsiranja. Šok i nevjerica onda je kako ću ja sad to, ajme meni šta sad, jako je puno pitanja u glavi.'', priča Jelena Katarina Kapa.



I naleta milijun misli i emocija.



''Zar sam ja, onaj osjećaj sreće i uvijek su sve djevojke lijepe i onda kad vas izaberu se stvarno osjećate počašćeno i sretno'', prisjetila se Natalija Prica.

Ponajviše ono - što sad? Kako izgleda život nakon što na glavi zasja kruna najljepše?



''Mislim da je najvažnije ne zapostaviti svakodnevne obaveze bilo posao, bilo fakultet, u mom slučaju je bio fakultet, koji me čvrsto držao na zemlji. Tako da čak i u trenutku kad sam predala krunu, već dan poslije sam imala normalno predavanja, vježbe, seminare, tako da sam morala najnormalnije nastaviti svoj život dalje'', priča Natalija.



''To što sam bila Miss nisam zaradila nikakve milijune ali mislim da mi je donijelo nekakvo životno neprocjenjivo iskustvo, evo ja sam 2014. godine tri mjeseca provela u Venezueli sa ljudima iz cijelog svijeta'', priča Jelena.



Iako su sve svoje karte stavile na obrazovanje, lenta i ljepota nisu naodmet kad krećete u velik svijet.



''Zato što ta vanjština koliko nekome značila ili ne značila ipak otvara neka vrata, kad ste veseli kad zračite, kad se pritom još i osmjehnete onda mislim da su sva vrata otvorena. Ja sam na jedno vjenčanje išla kao Misica u pratnji i tamo sam upoznala igrom slučaja svog budućeg šefa, mog kasnije velikog prijatelja. Upoznao me kao misicu i rekao da mu se javim kad diplomiram, ja sam mislila da je bila šala'', priča Ivana Delač.



''Dobijete više ponuda što se tiče mode i poslovnog svijeta ali u principu je sve bilo isto, što se tiče fakulteta morala sam čak i više dokazivati u nekim stvarima'', govori Natalija.



Jer uz titulu pod ruku idu predrasude.



''Iskreno dosta sam alergična na njih, jer poznajem jako puno svojih kolegica misica, sve smo školovane cure, cure s diplomama sa stabilnim poslovima, sa obiteljima, djecom i onda ne razumijem zašto bi ja bila nešto lošija majka od neke žene koja nije Miss, zašto meni ta kruna nužno treba donositi neke predrasude'', govori Jelena.



Pa imaju li missice onda privilegij ikad spustiti gard?



''Opustimo se mi, ali jednom Miss uvijek Miss. Uvijek je ta neka osuda javnosti kad dođete na plac s ćufticom na glavi, bez šminke, bez naočala'', priča Ivana.



Ništa manje izazovan nije ni odnos s medijima. Mlada tenisačica i Miss sporta Borna Mohač zato već sad odbija govoriti o svojoj udaji za nogometaša, dok je Jelena jasno izrazila svoje mišljenje, o člancima na temu njezine veze s poznatim voditeljem domaćih kvizova.



''Ono što mi više smeta je da u slučaju da neka od nas ima nešto poznatijeg partnera, što se često naša titula i sve što smo napravile u suštini u svojoj karijeri odjednom pada u zaborav i postaješ djevojka toga i toga, dugo godina sam se jako loše nosila s tim. Postoji taj nekakav revolt gdje bih ja najradije sve nazvala i rekla oprostite ali ja nisam samo djevojka tog i tog, ja imam svoje ime i prezime, svoju titulu, postoji opravdan razlog zašto sam u medijima, ali jednostavno na količinu takvih nekih medijskih naslova jednostavno otupiš, s nekim vjetrenjačama se nema smisla boriti'', dodala je Jelena.



''Čitam medijske napise i googlam se ali ne dajem tome toliku važnost, živim svoj život normalno. Naravno da je teško kad pročitate neku neistinu ili nešto što nije ugodno ali naučite se s vremenom živjeti s tim'', govori Natalija.



Jer ove dame kroz život mogu bez problema, i u najvećim potpeticama, kročiti same.



''Ja mislim da je jako bitno bit neovisna žena, kad imaš svoje ruke kojima možeš nešto napravit kao ja u sportu mislim da ti je puno lakše u životu'', dodala je Borna Mohač.

Što bi Ivana danas rekla onoj Ivani od 18?

''Bravo Ivana, ispunila si svoje snove..plače mi se..bravo Ivana sve si napravila kako treba'', kaže Ivana.

