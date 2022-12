Zvijezdi naših hit-serija ostvarila se velika želja: ''Da je to došlo prije dvije-tri godine, ne bih bila spremna''

Glumica Katarina Baban ovih dana uskače u više od 20 različitih uloga, ali u jednoj predstavi. Stigla je njezina prva monodrama. Uz nju, Katarina igra u još nekoliko predstava, a ne zapostavlja ni karijeru dizajnerice.

Sezonska radnica, poznati glumac, političar i njegova ljubavnica, djelatnica porezne uprave i još pregršt drugih likova. Čak 22 uloge Katarina Baban mijenja u samo jednoj predstavi. ''Puni pansion'' njezina je prva, dugo očekivana monodrama:

''Da mi je ovaj tekst došao prije dvije-tri godine ili više, mislim da se ne bih osjećala spremnom za njega. Došao je baš u pravom trenutku, kad je bilo pravo vrijeme da napravim sama sebi nekakav izazov i da odradim nešto što dosad nisam odradila'', kaže glumica.

Priča je to o sezonskoj radnici koja će na svojoj koži osjetiti sve izazove nemilosrdnog tržišta rada u turizmu koje pred potplaćenu radnu snagu stavlja nemoguće izazove. Ali i o tome koliko toga nesvjesno gubimo:

''U cijelom tom cilju da nešto zaradimo i da se potpuno fokusiramo na posao, koliko znamo izgubiti te neke lijepe odnose i koliko ih znamo zanemariti'', objasnila je.

U tome se prepoznaje i sama Katarina, koja osim što se bavi glumom, već godinama uspješno ima i karijeru dizajnerice:

''Što sam starija, nekako sam mudrija i pazim da ne narušim odnose koje imam i da svima do kojih mi je stalo objasnim: 'Ej, ljudi, sad mi je stvarno ludnica, izdržite sa mnom ovih mjesec dana i kad to prođe, sve će biti OK'", priča.

Tih mjesec dana upravo se događa. Osim ove, Katarina igra još nekoliko aktualnih predstava. A onda pred Božić sve staje i odlazi na zasluženo druženje s najbližima.

''Nakon toga ću otići k svojima u Osijek i odmarati se velik dio prvog mjeseca. Već godinama nisam ni za kakve novogodišnje partije, više sam za opciju kućnog druženja ili jednostavno uzeti dan kad ću samo jesti i spavati'', kaže.

Iako će možda Novu godinu dočekati u pidžami, mnoge će žene upravo u njezinim kreacijama zablistati na dočeku.

Prepun raspored predstava je i Kurteli, pa su svi planovi - što blagdanski, što novogodišnji - već dogovoreni, a kupljeni su i darovi.

''Ja volim sasjeći u korjenu sve probleme, tako da sam riješila sve potrebno i nikakvo me ludilo ne hvata, zapravo sam mirna'', kaže.

Glumac Matko Knešaurek,obveze je ravnomjerno podijelio sa suprugom, ali i otkrio kako će on biti majstor njihove kuhinje ovih blagdana:

''Uuu, svašta, moja mama znala je prije raditi po 12, 13 vrsta kolača za Božić. Ja nisam tako entuzijastičan, ja ću tri vrstice i taman. Namjerno sam rekao vrstice'', ispričao je Matko.

Slavka Sobina uskoro ćemo na filmskom platnu gledati uz Aleca Baldwina i Jonathana Rhysa Meyersa jer je domaće setove zamijenio posljednjih mjeseci inozemnima. Zbog toga će ovaj put novogodišnje putovanje izostati.

''Ne putujem nikamo zato što radim vani, tako da imam vrlo kratku pauzu pa ću je iskoristiti za mir i za najbliže. Dugo nisam vidio nikoga pa mi treba malo odmora'', otkrio je Slavko.

Odmarali se ili ne, na domaćem kazališnom repertoaru pregršt je odličnih komada, a prosinac je idealan za uživanje.

