Što to osim posla i prijateljstva povezuje naše dvije glumice? Ispričale su nam kako su došle do ove savršene ideje!

Iako kažu da su potpuno različite, u tome je, tvrde, tajna njihova dugogodišnjeg prijateljstva. Odlično se slažu i na sceni, a zajednički jezik pronašle su i na modnom planu. Glumice Katarina Baban i Petra Kutrela ovog su proljeća ponudile svoju kolekciju, a sve možete saznati u prilogu In magazina.

Na prvi pogled modno su potpuno nespojive. Čak i kada opisuju jedna drugu.

''Mislim da Katarina voli taj romantičan stil, bajkoviti stil, koji ja isto jako volim, ali ja volim toliko stilova, ali to je zaista jedan koji volim'', priča Petra.

''Ona može na sebe nabacat baš sve i izgledat će sjajno, ja da pola tih stvari stavim na sebe, ne bi izgledala tako'', dodala je Katarina.

No upravo ta različitost, dala im je jedan potpuno novi smjer u Katarininoj modnoj priči, koju je ovog proljeća predstavila u suradnji upravo s Petrom. Svjetlo dana ugledala je njihova prva, zajednička limitirana kolekcija.

''To je čučalo u meni, ali to je bilo zapravo Katarinina ideja. Mi smo bile na jednom brunchu prošle godine i ja sam se žalila, kako mi fali kreative u životu, da mi fali projekt da me ponese. I onda je Katarina rekla - a da ti napraviš mini kolekciju? u suradnji s mojom brendom. - ja sam rekla da!'', otkrila je Petra.

I tako su spojile Katarininu bajkovitost i Petrinu urbanost. I našle se, kažu, na pola puta.

''Da su to haljine za djevojke i žene koje vjeruju u bajke, nekako sam se time vodila'', govori Katarina.

''Željela sam napraviti tako mini istraživanje da vidim u kojem smjeru uopće idem, onda sam dobila vrijedne informacije, pa sam krenula od toga. I isto sam uvela neke stvari koje sam htjela, dosta crvenog, jer mislim da ljudi posebno iskoče kad su u crvenom'', priča Petra.

''Tu su šljokice, pamuk, viskoza brokat svašta nešto smo stavljali, ali nam je bilo jako bitno da je nosivo i jako ugodno u tome'', dodala je Katarina.

Petri, naime, dizajn i umjetnost nisu strani. Naprotiv, oni su joj bili prva ljubav. Prije glume, pohađala je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna. Potom je i studirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

''Volim krenuti raditi stvari pa ono snaći ćemo se putem, znala sam da je tu Katarina i da me može poduprijeti znanjem, znala sam kako ćemo krojiti, mi smo kroz svaki proces prolazile zajedno, ali neke stvari, ma hrpu toga sam ja zaboravila'', priznaje Petra.

Kod Katarine je pak bilo obrnuto. Prvo glumačka akademija, a onda dizajn. Kako god bilo, 36-godišnja Katarina i 6 godina starija Petra, poznaju se još od studentskih dana.

''Ja bi je opisala kao kao užasno duhovitu osobu, ima odličan humor i pune se smijemo, i ono što kod Petre najviše volim je njena iskrenost'', priča Katarina.

''Meni se sviđa što djelimo taj humor i imamo dosta poveznica, profesionalno nam se sviđaju iste stvari, i imamo jednaku dozu opuštenosti i dogovornosti'', govori Petra.

Što često pokažu kada su zajedno na sceni.

Je li ovo njihova posljednja modna suradnja, teško je reći, kao i hoće li Petra možda samostalno, poput Katarine, zaplivati modnim vodama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.