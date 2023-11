Zdravko Čolić otkrio zašto je posebno vezan uz Osijek: ''To je bio prvi u bivšoj državi, bivšoj Jugoslaviji...''

Nakon osam godina Zdravko Čolić održao je dva koncerta ovog vikenda u Osijeku. Publika je s oduševljenjem dočekala ovu glazbenu legendu, a potvrdio je i da ga uz grad na Dravi vežu posebne emocije.

Glazbeni fenomen ovih prostora, sedamdesetdvogodišnji pjevač Zdravko Čolić, osim titule kralja Balkana, s ponosom nosi i titulu - osječkog zeta. Kaže, posebne emocije vežu ga uz Osijek.



''Ono kao, gdje ti je žena tu si i ti'', komentira pjevač.

Zbog svoje supruge Aleksandre, inače Osječanke, Zdravko se dobro upoznao sa svim čarima slavonske gastronomije. Iako, priznaje da mu je teško odabrati omiljenu slavonsku deliciju.



''Pa ne znam, ja volim kulen, onda će to sigurno biti za predjelo, a ostalo šta domaćini kažu'', rekao je.

Osijek i Osječani raspjevano su dočekali čak dva Čolina koncerta u Gradskom vrtu. Nakon osam godina pokazali su da su i dalje najvjernija publika.



''Imao sam nekad klub, obožavatelja, kako se to sad kaže fan klub, u Osijeku. To je bio prvi u bivšoj državi, bivšoj Jugoslaviji, tako da uvijek me lijepe uspomene vežu za Osijek'', rekao je Čolić.

Zdravko Čolić već desetljećima šarmira srca svojih obožavateljica.

Emili, Kristina i Esma, samo su neka od brojnih ženskih imena koje je Zdravko opjevao. Otkrio je i kako ne planira stati.



''Nekad se tu dese neka imena, evo i sad u narednim nekim pjesmama koje ću izdati bit će opet nekih imena, a već ih imam kao pokojni Arsen Dedić onako popriličan broj'', kaže.

Uz ovu glazbenu legendu publika će imati priliku zapjevati i na dočeku Nove godine u Dubrovniku. Ovaj grad bogate povijesti Zdravko je zbog obitelji rado posjećivao još od djetinjstva.



''U Dubrovniku je uvijek bilo lijepo pjevati i počeli smo, jedan od mojih prvih nastupa je bio na plaži Ploče u nekom restoranu sa grupom Indexi'', kaže.

Pusti, pusti modu, Ti si mi u Krvi i Tebe čuvam za kraj - samo su neki od hitova koji će se na novogodišnjem koncertu zapjevati na Stradunu.



''Ali evo, prvi put da je to nešto onako svečano za veliki broj ljudi kao što bi, ako nas vrijeme posluži, bilo ove Nove godine. Radostan sam što eto nekako možemo Novu godinu dočekati na Stradunu i što baš nije tako svakidašnje, to jednom se u životu dešava'', kaže Čolić.

Emocije iz Čolićevih pjesama publika pamti generacijama. A on, bez obzira na godine, nastupa s istim žarom kao prvog dana. Stoga ne čudi da se na glazbenoj sceni s jednakim uspjehom održava već pola stoljeća.

