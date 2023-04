Jedna od naših najvećih glazbenih diva prisjetila se svojih početaka: ''Kirk Douglas dolazio je u taj klub, Onassis je svake godine bio usidren sa svojom jahtom!''

Zdenka Kovačiček početkom godine proslavila je 79. rođendan, no ta žena za sva vremena nema nikakav plan usporiti. Nedavno je predstavila čak dvije pjesme - Stare fore i Mama Funky, a našoj Dijani Kardum ispričala je je li teško biti provokativan, šarmiraju li je i danas, ali i kako se sjeća Dua Hani, s kojim je nastupala kad je imala 13 godina.

''Nije teško biti provokativan zato što sam ja uvijek takva bila. I birala sam takve tekstove. Za mene je tekst zapravo najvažniji za stvaranje jednog albuma ili jedne pjesme zato što mi je vrlo važno ili poslati poruku kroz tekst ili isprovocirati, znači navesti slušatelja na razmišljanje. Tako da je to uvijek moj stil'', započela je razgovor Zdenka Kovačiček.

Upravo je to postigla i svojom posljednjom pjesmom ''Stare fore''. Godinama stvara ono što misli da bi zaintrigiralo sve generacije. A što se tiče starih fora, sigurna je kako one još uvijek postoje.

''Stare fore, misli se na ono vrijeme kad smo mi bili puno mlađi, kad smo odlazili na plesnjake, kad smo se družili, šarmirali jedni druge i htjela sam da u tom spotu koji mi je jako šarmantan, gdje mi sudjeluje ovako jedna grupa mladih ljudi koji jedni druge šarmiraju, dečki šarmiraju cure. Ne znam je l' to još uvijek postoji. Ja mislim da sve manje, sve manje'', smatra Zdenka.

Starih fora danas je manje, ali su ipak još prisutne.



''Pa dobro, uvijek postoje neke fore. Iako je danas uletavanje meni možda samo izražavanje nekakvog poštovanja ili divljenja ili svi kažu, pa to, 'vaše pjesme su fenomenalne, kak ih smislite'. Pa ja se nisam promijenila, ja sam ostala ista'', kaže Zdenka.

Osim starih fora, u suradnji s grupom The Bastardz snimila je i pjesmu Mama Funky.



''Poznajemo se, poštujemo se i došao je prijedlog s njegove strane da nešto snimimo, ja sam uvijek za i tako je on smislio Mama Funky. To je jedan dobar groove koji meni baš leži i volim takve stvari. To je funky'', kaže Zdenka.

Nakon Mame Funky, kako u šali kaže, na red mora doći i Baka Funky. Jer upravo je zbog te uloge u ovom trenutku najsretnija.



''Moj unuk ima godinu i pol i često je kod mene na čuvanju i samo čekam da počne komunikacija, da on progovori. Ima ritam, kad čuje ritam, on se počne kretati i jako mi je to drago jer znači da osjeća. Ima moje gene'', priča Zdenka.

Zdenka Kovačiček glumiti je počela s pet godina u Kazalištu mladih, a s 13 je počela nastupati kao dio Dua Hani. Među ostalim, nastupale su i u Dubrovniku.



''To su bile 60-e. Tamo je Onassis svake godine bio usidren sa svojom jahtom, na kojoj je bila u to vrijeme Margot Fontaine, Kirk Douglas, koji je dolazio u taj naš klub u kojem smo nastupale. Stvarno velika imena. I Duo Hani. Mi smo bile djevojčice, maloljetnice, koje je uvijek pratila ili mama ili tata, naravno. Relja Bašić je vodio programe na pet jezika, zato kažem da je to bio vrlo elitni klub sa svjetskim programom'', prisjetila se Zdenka.

Roditelji su je pratili iako nisu bili oduševljeni njezinim izborom. Međutim, da joj nisu dopustili nastupe, kaže kako bi pobjegla.



''Iako sam ja išla u to vrijeme i u školu, u gimnaziju, maturirala. Međutim, oni su željeli da ja ipak završim neki fakultet, da imam nešto sigurno u ruci, ali ja nisam smatrala da je to jako važno i oni su bili jako zabrinuti i mogu vam reći da su bili u pravu jer ta je profesija vrlo nesigurna. To vam je profesija od danas do sutra. Da ja nisam, recimo, uspjela u pjevanju, da nisam imala toliko posla, od čega bih ja živjela? To je posao koji ti ne donosi neki siguran prihod'', priznala je Zdenka.

Nakon razlaza Dua Hani nastupala je diljem svijeta, gdje je pjevala s mnogim poznatim glazbenicima. Međutim, nakon nekog vremena ipak se odlučila vratiti u Hrvatsku. A upravo je to bio i razlog njezina razvoda od glazbenika Rudija Kamperskog.



''Muzički brakovi, kako da kažem, brakovi među umjetnicima su dosta riskantni jer nikad oboje nema iste planove, isti ego, što je jako važno. Vrlo teško je u takvom braku opstati. I mislim da moj brak nije jedini koji se raspao. Naravno da je sve bilo podređeno glazbi, tom životu, putovanjima. Ja nisam nikad puno razmišljala zašto. Razlog najveći je možda bio moj povratak u Hrvatsku. Moj je suprug bio Austrijanac koji se nije imao namjeru vratiti u Hrvatsku i sve se tako odigralo.

O prošlosti ne voli mnogo, nego smatra kako treba gledati u budućnost. I upravo je to recept zašto sjaj te glazbenice nikad ne blijedi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari u oskudnom badiću počastila fanove prizorom utreniranih oblina, a pogled bježi i na crteže kojima je ukrasila tijelo!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Sjećate se preslatke Juanite iz "Kućanica"? Evo kako izgleda danas, snašla ju je i tipična sudbina dječjih zvijezda