Žanamari Perčić komentirala sve češća šuškanja o razvodu: ''Ja kad sam pročitala to sve o sebi i svom odnosu...''

''To sam ja'' novi je singl pjevačice Žanamari Perčić. Ljubavna balada opisuje snažnu ženu, a pjevačica ističe kako je upravo ova pjesma preslika nje. Zašto se Žanamari vezala uz ovaj singl, kako komentira sva češća šuškanja o razvodu te što joj daje najveću energiju koja je tjera naprijed, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Nakon godinu dana od posljednje pjesme, singl ''To sam ja'', napokon je ugledao svjetlo dana. Moćna balada koja opisuje snažnu i energičnu ženu u kojoj se pronalazi i Žanamari, pjevačica je podarila svojoj publici.

''Ja ti volim i u tužnim pjesmama da postoji neka kemija, da postoji nekakva strast. Da se iznjedri nešto dobro i da ljudi osjete tu pokretačku energiju. Ja su svakom problemu nađem nešto što me gura i kažem – haos je moja furka. U kaosu iznjedrim neko gorivo za sebe'', zaključila je Žanamari.



Kroz život uvijek treba slušati svoj unutarnji osjećaj koji te gura naprijed, tako Žanamari opisuje prolazak kroz teške životne trenutke o kojima govori u pjesmi. Nakon šuškanja o problemima u braku koji se vežu za nju i supruga Marija, pjevačica exkluzivno za našu emisiju komentira...

''Ja nisam mogla vjerovat kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti ali moja šutnja ne znači da nemam šta za reći – imam ja mnogo toga za reći ali nemam volje za negativnu energiju pa radije ću ja malo šutjeti. Ova pjesma i ovaj spot je svojevrstan odgovor – dobar tim jednom dobar tim zauvijek'', kaže Žanamari.



Videospot za pjesmu ''To sam ja'' Žanamari je snimala na više lokacija na našoj obali, no ono što ju je najviše zainteresiralo bilo je plivanje s konjima. Ujedno i zbog toga, što je imala maleni strah od ovih plemenitih životinja.



''Taj Kartaz, i moje to jahanje je simboliziralo – snažna sam i onaj koji me može prihvatiti takvu kakva jesam to je taj muškarac. Volim životinje i jako im vjerujem i drago mi je da sam pomakla tu granicu malog straha da ne padnem s konja. U konačnici baš oslobađajući osjećaj'', rekla je.



Iako za sebe kaže, da snažno korača kroz život, pjevačica iskreno priznaje, kako i ona ima trenutke slabosti - no kroz njih prolazi sama, kada nitko ne gleda.



''Moj mozak kao da je baždaren na to da proživljava teške trenutke i dopusti si da bude slab samo kad si to smije dopustiti. Kad sam ja nahranila dijete kad su svi poslovi riješeni, kad su svi zaspali, roditelji su dobro nitko nije u bolnici. Onda ja legnem i otplačem svojih dva sata i onda opet budem snažna'', priča.



Snagu i energiju, ističe Žanamari, najviše dobiva od kćerkice Gabi, koja je potiče da bude najbolja verzija sebe.



''Kad ona mene pogleda s onom svojom prekrasnom facom i kad ona meni nešto kaže i iznenadi me nekom svojom rečenicom, stvarno je puna iznenađenja. Moja glavna motivacija u životu je da što duže ostanem vitalna i poduzetna i da radim s njom na njenom uspjehu. Moja glavna motivacija je da moje dijete bude sretno sa svojom mamom i da ona uči od mene koliko i ja od nje'', kaže.



Za nešto malo manje od tjedan dana ova horoskopska djevica slavi svoj 42. rođendan. Kaže, kako ne voli velike rođendanske proslave, ali i napominje da su godine samo broj i nemaju utjecaj na njezin život. Slavlja možda ne voli, ali dobrih želja nikad nije na odmet.



''Ja samo želim za rođendan da moja obitelj bude zdrava, da moje dijete bude sretno kad krene u drugi razred i da joj sve bude super. Samo zdravlje jer sve drugo će mama riješiti'', rekla je.



A mi se pridružujemo željama, uz dodatak, da i ona zauvijek sačuva osmijeh i pozitivnu energiju koju nesebično dijeli svima oko sebe.



