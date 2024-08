Njezina priča ona je o kojoj sve žene potajno sanjaju: Bila je dovoljno hrabra i upustila se u ono što joj je dugo bila želja!

Žakline Troskot već 14 godina uveseljava istinske ljubitelje kolača. I ona je među njima, no priznaje da nije ljubiteljica čokolade. Odbija slijediti baš sve slastičarske trendove, ali će zato svaki novi kolač koji osmisli, prvo napraviti sama.

Žakline Troskot bila je dovoljno hrabra, iza sebe ostavila siguran posao i ''zaronila'' u slastičarstvo. Tijekom 14 godina broj ljubitelja njezinih slastica samo je rastao:

''Iskrenu ću reći, straha nije uopće bilo. Tad sam jednostavno imala neku viziju, tad sam imala neku želju, tad sam osjetila taj neki poziv u sebi. Jednostavno sam išla i rekla sam - radit ću, bilo je zaista zaista teško sve sam sama radila od početka, ali evo nekako korak po korak, izdržali smo svi skupa'', govori Žakline.

U početku je sve kolače pekla sama, danas iz njezina proizvodnog pogona slastice putuju do slastičarnica i specijalizirane trgovine. Žakline nije samo slastičarka, već i poduzetnica. No, jedna stvar se do danas nije promijenila:

''Unatoč tome što nisam tako aktivna u kuhinji svaki dan u osam sati i dalje su recimo slastice prve koje se naprave, uvijek prvo ja ih moram napraviti osmisliti i prenijeti onda dalje znanje, pokazati kako se radi kako sam si to zamislila'', objasnila je.

Osmislila je kroz godine više od 30 recepata. Najveće nadahnuće su joj namirnice, odnosno sastojci.

''Nisam ljubitelj čokolade, evo službeno to mogu priznati, više volim te voćne okuse i onda se moram tjerati raditi te čokoladne i onda guram te voćne, a ljudi ipak više vole čokoladne i onda ostanu ti moji voćni neshvaćeni do kraja'', priča.

Mnogo je kroz godine i učila, jer slastičarstvo se mijenjalo i napredovalo. Teško je zaobići i trendove.

Ipak, čini se da je Žakline dovoljno hrabra i da nekima kaže NE!

''Obožavam zaista krafne, volim krafne jesti, jedem ih kad je špica sezone. Međutim kod nas se stvorio neki taj veliki bauk oko tih krafni, to mi nekad ide na živce, dajte ljudi ipak je to samo krafna. Naravno treba biti kvalitetna, ali hajmo sad ne radit od toga ovaj tako veliki bauk'', smatra.

U jeku brojnih transformacija krafne, ona je odlučila raditi kao i prije - s pekmezom. Upravo zbog uspjeha koji je postigla, hrabrosti i ustrajnosti, Žakline je odabrana svoju priču podijeliti na konferenciji Forbes Power Women’s Summit.

''Jako sam zahvalna da je Forbes odabrao od hrvatskih poduzetnica mene. Naravno da mi je čast ipak da je neko prepoznao taj trud, 14 godina koliko radim i predstavljam to neko žensko poduzetništvo'', zaključila je Žakline.

Summit će se održati 4. rujna u Beogradu.

