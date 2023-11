Vuco se vratio iz Venezuele i otkrio što mu tamo najviše nedostaje: ''O Bože dragi, nemojte to molim vas staviti!''

Siniša Vuco se nakon dva i pol mjeseca vratio iz Venecuele i napokon objavio dugoočekivani duet s Halidom Bešlićem, koji je u svega nekoliko dana zaludio njegove obožavatelje. Splitski glazbenik je našem Bojanu Kosijeru za In magazin otkrio kako provodi dane na drugom kraju svijeta, što mu najviše nedostaje iz Hrvatske te najavio svoj nastup u Zagrebu.

Kako ti izgledaju Vucini dani u Venezueli?



''Odmaram najviše. Šetam, razmišljam. Otkad sam tamo više se bavim filozofijom nego glazbom. Ja kažem za sebe da sam filozof, glazbenik, a pomalo i psiholog. To je ludilo. Najviše analiziram sebe'', govori Vuco.

Odgovara li mu anonimnost?

''Apsolutno. Anonimnost mi odgovara, a i manje se nerviram, manje je stresa i svega. Tu sam dvadesetak dana i kao 20 minuta, non stop nešto radim, privatno i poslovno. Tamo sam bio dva i pol mjeseca i kao da sam bio godinu dana. I baš sam se odmorio. Ja sam bio prenervozan prije nego što sam otišao, nekako me pomladilo. Dragi, ja odem još dva puta tamo i ja ću imati 25 godina, neću imati 52 nego 25. Imaju dobre bifteke argentinske. Fale mi ćevapi, nisam janjetinu pojeo tri mjeseca. O Bože dragi, nemojte to molim vas staviti'', našalio se.

Vuco je po dolasku u Hrvatsku napokon objavio dugoočekivani duet s Halidom Bešlićem ''Dragi Bože'', koji je njegova publika u svega nekoliko dana poslušala više od 100 tisuća puta.

''Ta pjesma je snimljena još prije dvije godine, ali ja nisam bio u potpunosti zadovoljan i onda sam osjetio da mi treba jedan uvod tako da sam obavijestio svoje glazbene suradnike i u dva dana smo napravili taj lijepi uvod…'', priča.

''Definitivno mi je drago što je ona moja najvjernija publika iz 90-ih je osjetila, komentari su fenomenalni, a pogotovo mi je drago kad kažu - stari Vuco se vratio, jer to je taj moj izričaj u hard rocku s elementima zabavne glazbe…'', govori Vuco.

''Halid Bešlić je samo dao jednu dozu sevdaha, ja se sad naježim dok pričam koliko sam sretan što sam bio u pravu kad sam govorio da su hard rock i sevdah srodni, da je to emocija…'', dodao je.

A ne sumnjamo da će mnogo emocija biti i na njegovim nastupima na Hrvatskoj noći 9. prosinca u Frankfurtu te 20. prosinca u Zagrebu.

''Vuco se vraća, netko govori… Ma ja govorim o sebi u trećem licu i to me moj prijatelj Mišo Kovač naučio i neka. Siniša Vuco se vraća moćan, jak, pun sam snage…'', kaže.

A dok njegova publika čeka da se u to uvjeri, odmoren i inspiriran Vuco joj je poklonio još jednu pjesmu uoči izlaska novog albuma nakon gotovo 13 godina…

