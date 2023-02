Voluminozni rukavi, ženstvene linije, eko perje: Zavirite u novu bridal kolekciju Envy Rooma!

Već tradicionalno, poznati modni dvojac Envy Room početkom godine predstavio je svoju bridal kolekciju. Tradicionalne modele obogatili su onim netipičnim, a ponudili su i estetski zanimljiva dizajnerska rješenja. Koja? Saznajte u prilogu In magazina!

Možda se i može nazvati netipičnom, no ova vjenčanica svakako odiše snagom, ali i privlači poglede. U vremenu kada je čipka u bridal kolekcijama pomalo pala u drugi plan, dvojac Envy Room odlučio se i za ovaj nesvakidašnji materijal. Eko perje.



''Materijal kako je izrazito čupav dosta je zeznut za raditi, dosta se petlja pod rukama, morali smo osmisliti način kako zatvorit cif da se ne zapetlja pa da ne bi bilo veselo taj dan'', objasnili su iz ovog modnog brenda.



Svoju bridal kolekciju ovi dizajneri već tradicionalno predstavalju početkom godine. Izazovno je iznova biti drugačiji, a opet zadržati prepoznatljiv potpis.



''Uspjeh Envy Room haljine je ako ga možemo sažeti u jednoj haljini koja se ne mora mijenjati kroz noć, koja je lagana, u kojoj se može zabavljati cijelu noć'', objasnili su.



I to su postulati koji ne izlaze iz mode. A na njihov dizajn nerijetko utječu i dame. One čiju ženstvenost svojim haljinama vjerno slave.



''Imamo dosta modela koji izražavaju liniju, sirena kroj, korzeti. Volimo isticati na ženama nešto najljepše., korzeti s puf rukavima uokvire remena, vrat i lice'', kažu.



Tu su i romantični volani, elegantni nabori, glamurozni prorezi, upečatljivi detalji.



''Mi se trudimo posvetiti svakom modelu apsolutno, vodimo brigu o gumbima, kakav šav ide, kolika mašna se treba staviti, detalji su bitni za sveukupni dojam'', kažu.



Estetski zanimljiva dizajnerska rješenja dobro se vide i na ovim ljepoticama, koje zbog njih dobivaju potpuno novo lice.



Svoju igru materijalima i krojevima u modu zaljubljeni Nikica i Vjeko nastavit će i sljedećih godina. Još inovativniji, originalniji i znatiželjniji.

