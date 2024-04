Vokalna šetnja glazbenim desetljećima: 4 tenora rasprodala prvi pa otvorili drugi koncert u Zagrebu!

Nakon rasprodanog prvog koncerta u Lisinskom sredinom svibnja, četiri tenora najavila su još jedan za početak lipnja. Bit će to glazbeno putovanje kroz desetljeća domaće glazbe. Stoga smo Pecu, Vladimira, Filipa i Đanija transformirali u zvijezde 60-ih, 70-ih, 80-ih, ali i mnogima omiljenih 90-ih. S četiri tenora družio se naš Davor Garić za In magazin.

''Vokalna šetnja glazbenim desetljećima'' naziv je velikog koncerta ''4 tenora'' 12. svibnja u Lisinskom. Umjetna inteligencija pomogla nam je otkriti kako bi tenori izgledali u pojedinim dekadama.



Svima glazbene dekade odlično pristaju, no svaki tenor ima svoj najdraži stil.



''Meni su 60-te općenito što se tiče svjetske muzike i 90-te su mi isto ok. Doba Seatla, grunga, taj moment, 60-te od Jimmyja Hendrixa, Crema i tako dalje'', govori Vladimir Garić.



''Negdje od polovice 60-ih do kraja 70-ih su ostavile najdublji trag u mom glazbenom razvoju'', govori Đani Stipaničev.



''Devedesete definitivno...opet se ja vraćam na svoje devedesete, moram ih favorizirat...trash nezaobilazan...Minea, I. Bee...gle na to se danas partyja...Šumica sva se trese, Vrapci i komarci, bilo je svega'', kaže Filip Hozjak.



''Meni su najdraže 80-te, ali baš zato smo nas četvero četiri različite glave i četiri različita ukusa'', govori Marko Pecotić Peco.



Prvi koncert 12. svibnja je rasprodan pa su tenori otvorili novi datum - 5-ti lipnja. Bit će to dvije noći najvećih glazbenih evegreena.



''Od Ive Robića, Jimmyja Stanića, Drage Diklića pa sve do dana današnjih i svatko će žanrovski naći nešto za sebe'', kaže Đani Stipaničev.



A koji su njima glazbenici najveći idoli?



''Đani Stipaničev'', doda je Marko Pecotić Peco.



''Meni osobno Vice Vukov je legenda općenito hrvatske glazbe'', dodao je Vladimir Garić.



''Nije toliko star, ali Toše Proeski je bio zapravo neki moj uzor'', govori Filip.



Bit će nezaboravno glazbeno putovanje nekim davno minulim vremenima.



''Baš kroz pjevanje određenih pjesama sjetili smo se vremena kad su bile neke druge vrijednosti, malo se sa sjetom toga sjetimo'', kaže Marko Pecotić Peco.



Jedino što Tenorima preostaje je dilema - stajling iz koje dekade odabrati za nastupe 12. svibnja i 5. lipnja u Lisinskom.



''Ovo sad šta smo vidjeli i kad krenemo pjevati na koncertu pjesme iz te dekade, samo da što prije zaborvimo kako je tko izgledao, inače neće ništa biti od pjesama, samo ćemo se smijat...'', kaže Marko.

