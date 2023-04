Jedan od najboljih hrvatskih chefova uskoro će u rukama imati dozvolu koja je ispunjenje njegovog sna!

In Magazin: Mario Mandarić - 2 DNEVNIK.hr

U 31. godini, koliko ima na leđima, najbolji hrvatski chef Mario Mandarić prošao je toliko toga da bi se o njemu mogao snimiti film. Od Tajlanda preko Engleske pa do Lijepe Naše - kuhao je u najboljim svjetskim restoranima. Ovaj humanitarac, uz to što svakog dana vrijedno trenira za nastupe u Plesu sa zvijezdama, pohađa i pilotsku školu. Priču o tome pogledajte u prilogu In magazina.

Jedanaesti sat škole za pilota. Još njih 30-ak i naš najpoznatiji chef Mario Mandarić imat će u rukama dozvolu za letenje.

''Ispunjenje dječačkog sna'', kaže Mario.

San je to koji iziskuje brojne vještine. Dobra koncentracija, smirenost u ekstremnim slučajevima i brze reakcije - samo su neke od njih.

Sati koje Mario provodi u avionu u posljednja 2 mjeseca su se smanjili. Ipak je prioritet trening za Ples sa zvijezdama.



''Helena me pustila, jedva...izvući ćemo mi to'', dotakao se Mario.

A na pitanje što je teže - ples ili pilotiranje, Mario kaže:



''Ja bi rekao da je teže plesanje...i ovo mi je krenulo dobro'', kaže.

Da mu sve čega se uhvati ide od ruke, dokaz je njegova impresivna kuharska karijera. Prvo iskustvo stekao je kao 17-godišnjak bez formalnog obrazovanja, radeći u kuhinji na brodu.



''Iskustvo na brodu mi je dosta pomoglo...sam od sebe'', otkriva.

Nakon što je usavršio kulinarsko znanje, proslavio se pop-up restoranom na Tajlandu, koji su posjećivale mnoge svjetske zvijezde.



''Tarantino sa zaručnicom nekoliko puta'', kaže.

Michellinova zvjezdica, rad u svjetski poznatim restoranima i nagrada za najboljeg hrvatskog chefa krase njegov životopis. Ipak, najvažnije je Marijevo humanitarno srce. Sa suprugom Mateom, naime, gradi bunare u Africi. Danas s velikim ponosom mogu reći da su izgradili 66 bunara u selima Ugande.



''Gradnja bunara ne samo da spašava živote nego drastično utječe na kvalitetu života'', objasnio je Mario.

Uzevši u obzir sve što je dosad postigao, posve je jasno zašto je završio na Forbesovoj listi najutjecajnijih mladih ljudi.

