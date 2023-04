Mario Mandarić šutio o ozbljnim problemima koji su ga snašli tijekom priprema za hit-show: ''Bila je i Hitna...''

Mario Mandarić i Helena Naletilić u devetoj emisiji "Plesa sa zvijezdama" uspješno su otplesali jive, no iza njihove izvedbe stoji i priča o kojoj je splitski chef šutio cijelo vrijeme sve do emisije uživo.

Splitski chef Mario Mandarić i njegova partnerica Helena Naletilić dobili su pozitivne komentare žirija na jive koji su izveli u devetoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'', no tek nakon nastupa kod voditeljice Tamare Loos otkrili su s čime su se borili tijekom priprema.

"Što je bilo to s nogom, lijeva je li?", upitala je Tamara radoznalo Maria.

"Već nekih 7-8 dana me boli, ali ja to kao pravo muško ignoriram pa evo došlo je do toga da se više ne može ignorirat", odgovorio je.

Tamara ga je zatim pitala je li išao na Hitnu.

"Ma ne, bili su tu i dali su mi injekciju", rekao je Mario ozbiljno.

"Evo ja cijelo vrijeme čekam budući da znam malo od ranije, hoće li malo ići na to sažaljenje, ali on to skriva i neće i dalje ignorira. I hrabro si postupio, svaka čast", poručila mu je Tamara.

No, sudeći prema svemu komentari žirija i nisu bili toliko loši.

''Ritam je ovdje bio malo veći problem. Gledam te i mislim si - ja želim da pogodi taj ritam. Jive je definitivno bio tvoj najbolji latin ples, šta je da je'', zaključio je Ciboci.

''Dobro ste izglancali ovaj ples i pokrili neke stvari koje nisu bile savršene, ali ja kod tebe ocjenjujem tvoj individualni napredak, važno je da dosta stvari uspijete pokriti i meni su vaši plesovi uvijek super'', komentirala je Larisa.

