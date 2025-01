Donosimo listu naših najpoželjnijih neženja novije generacije: ''Još sam mlad, ima dosta vremena!''

Uspješni, šarmantni, zgodni - dečki s naše liste najpoželjnijih hrvatskih neženja imaju sve osobine koje dame traže. Uz Joška Gvardiola, kojem dame ne prestaju slati bračne ponude, na listi su se našli i glumci, pjevači, ali i jedan poduzetnik. Evo tko su najpoželjniji neženje nove generacije.

Joško Gvardiol za nekoliko dana proslavit će 23. rođendan, ali na listi najpoželjnijih domaćih neženja nalazi se već neko vrijeme. Bračne ponude dobiva stalno, ali im još uvijek uspješno odolijeva.

''Još sam mlad, ima dosta vremena, trebamo se

fokusirati na nogomet, a za budućnost ćemo vidjeti, ima vremena'', izjavio je Joško Gvardiol.

Damama je naš reprezentativac omiljen i zbog svojeg pristojnog ponašanja.



''Puno puta prođem ulicom i dobijem pohvale da svaka čast

roditeljima kako su me odgojili. Pa nisam samo ja, tako su mi i sestre

odgojene, tako su i oni vjerojatni bili odgajani, ono što mogu reći da sam siguran da će tako i moja djeca biti odgajana'', zaključio je Joško.

Titulu jednog od najpoženijih neoženjih pjevača nosi Adi Šoše koji o braku još ne razmišlja.



''Nisam spreman još emotivno, mentalno, kako god. Stavio sam ipak karijeru kao prioritet. Ali znam da to neće trajati zauvijek, nisam ja jedan od tipova koji gleda samo karijeru i samo sebe. Uvjeren sam da će doći trenutak kad ću reći da je vrijeme da dignem nogu sa gasa i fokusiram se na obitelj i djecu'', iskreno je rekao Adi.

Na karijeru je fokusiran i Stjepan Hauser. Simpatije ženskog dijela publike on je osvojio još u dvojcu 2cellos.

Djevojke je zaludio i plivač Nikola Miljenić koje ne silazi s lista najpoženijih sportaša. Ali to mu već pomalo i smeta.

''Da, malo mi je dosadno ali tako je. Volim da ljudi znaju zašto sam ja uopće u novinama, u novinama sam jer plivam 48 sek i 13 stotinki na sto metara nije zato što sam takav kakav jesam'', objasnio je Nikola Miljenić.

Za oko pripadnicama ljepšeg spola zapeo je i mladi skijaš Filip Zubčić. Njegovo srce još je slobodno.

''Što se tiče ozbiljnih cura nula bodova jer na skijanju smo jedno 200 dana godišnje, a kad dođem doma već imam toliko planova, idemo na more, idemo kajtat i nitko se nažalost još ne uklapa u tu moju priču. Meni ako se cura svidi to je to, ali ne možeš natuknice radit kakva će ti cura biti, to dođe valjda'', smatra Filip Zubčić.

Upoznati djevojku uživo, a ne putem aplikacije, toga se drži mladi glumac Toma Medvešek koji je svojim šarmom također zaslužio mjesto na listi najpoženijih neženja.



''Uživo, definitivno, nisam taj Tinder otvorio, imao sam par

prijatelja koji su probali i pričali iskustva, ljudi moji to je jedan u 10 ako

uspiješ piknut nešto da ti odgovara, mislim da je bolje izlaziti i upoznati nekoga tko ti klikne na prvu'', objasnio je Toma Medvešek.

A kad je prilaženje djevojkama u pitanju priznaje:

''Mislim da bi mogao biti hrabriji'', priznao je Toma.

Među svježe razvedenim na ovoj listi zgodnih, a slobodnih su i poduzetnik Mate Rimac te bivši tenisač Mario Ančić. A slobodno je i srce Ivan Huljića, samozatajnog sina Tončija i Vjekoslave Huljić.



''Svi veliki ljudi su jednostavni'', zaključio je Ivan Huljić.

Pristojni, uspješni, uglađeni - s ovakvim karakteristikama, momci s naše liste neće još dugo biti bez prstena na ruci.

