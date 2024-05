Vlado Kalember ispričao zašto ga je privela policija: ''Onda su me odveli u sobu i rekli neko žensko ime...''

Nakon 12 godina Vlado Kalember i Srebrna krila objavili su novi album. Kako je nastao njihov megahit Ana, zašto im je na vrhuncu karijere koncert trajao samo nekoliko minuta te zbog čega je Vladu u zračnoj luci privela policija, zna naša Anja Beneta, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

"Opasno je ljubit ženu" najavni je singl istoimenog novog albuma, na kojem će se naći i obrada megahita "Ana", na kojoj mu se za violončelom pridružila bivša supruga Ana Rucner.

"Tu je pjesmu napisao pokojni Đorđe Novković. Mi smo se upoznali danas, ona je sutra bila gotova. Čak ne mislim da ju je tog dana napisao, nego sutra ujutro... Meni je bila čak malo bez veze pjesma , ali onako malo...Ne puno... Onda smo to odnijeli u Jugoton, oni su odbili, onda u Suzy, Diskoton, svi su odbili, i onda je to Đorđe nekako uspio, iako je on to nudio, nisam ja nudio, i onda su pristali...", priča Vlado.

Ostalo je povijest. Ana je Srebrna krila vinula u zvjezdanu orbitu. Obožavani su bili, ne samo u cijeloj bivšoj državi, nego i izvan njezinih granica. U Bugarskoj su dobili nadimak "Balkanski Bitli", a u bivšem Sovjetskom Savezu deset su puta zaredom rasprodali dvoranu od 25 tisuća ljudi.

O anegdotama s nastupa mogli bi napisati knjigu.

"Pozornica je pukla na sredini i onda je bubnjar svirao na koso, a ništa, nastavili smo dalje'', priča Vlado.

Na vrhuncu popularnosti doživjeli su i da im koncert traje tek nekoliko minuta.

"U Makedoniji smo svirali na stadionu, i krene, i odjednom bum. Ruknula je trafostanica i pola grada je bilo u mraku i dok su pronašli onog tko to može popraviti već bilo dva ujutro'', priča Vlado.

Obožavateljice su zbog njih padale u nesvijest. Da bi došle do svojih idola, bile su spremne na sve. Zbog jedne tinejdžerice Vladu je čak privela policija na zagrebačkom aerodromu.

''Onda su me odveli u sobu i rekli neko žensko ime, je l' vam poznato, ne, a je l' ta neka je napisala doma ja njega volim ja idem po potpis i ispalo je da mi hodamo da mi se volimo, tata je bio u politici utjecajan pa mi je srihtao da mi murja dode....", prisjetio se Vlado.

Vlado je bio i žrtva mnogih laži koje su kružile o njemu. Definitvno najgora koju je čuo o sebi bila je ona da se objesio:

''To su čak novine bile objavile. Ja sam bio u Njemačkoj, nema mobitela, ja uđem u avion, nakon tri mjeseca izbivanja, a stjuardesa veli, vi ste ipak zivi.... ne sjećam se da sam bio na toliko naslovnih strana poslije toga, kao živ sam'', jedna je od priča.

I u osmom desetljeću, Vlado Kalember svojim hrapavim glasom i šarmantim izgledom još uvijek opija generacije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.