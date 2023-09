Veliki korak za zvijezdu naših Kumova: ''E sad može se dogoditi ništa, može se dogoditi svašta...''

Danas će crvenim tepihom venecijanskog filmskog festivala prošetati i popularni Aljoša iz serije Kumovi, odnosno, glumac Vladimir Tintor. Makedonski film ''Domaćinstvo za početnike'', u kojem ima glavnu ulogu, ondje će doživjeti svoju premijeru. Prije odlaska našoj Dijani Kardum za In magazin je otkrio kako je učio makedoski, ali i kako je jedan odlazak u Veneciju promijenio njegov odnos s ocem.

Posljednjih nekoliko dana najveći svjetski filmaši okupirali su Veneciju. Jedan od najstarijih filmskih festivala po 80. je put otvorio svoja vrata. A svjetska premijera u ovim trenucima očekuje i glumca Vladimira Tintora.



''Ja film nisam vidio još, tako da će i meni to bitipremijera i onako uzbuđen sam, na momente zaboravim da se to događa, onda se sjetim pa mi bude onako baš zanimljivo'', priznaje.

U ''Domaćinstvu za početnike'' Vladimir igra jednu od glavnih uloga. Film je snimio lani u pauzi od snimanja serije Kumovi.



''Ja sam već 2.7. bio na setu u Skoplju i radio taj film sa stvarno iznimnim redateljem koji je trenutno, kako bih rekao u nekim holivudskim razmjerima osoba na koju svi gledaju u kojem će smjeru otići. Goran Stolevski se zove. Jako je uspješan, mlad redatelj koji je evo ne znam ni dan danas kako je do mene došao, hvala mu na tome'', ispričao nam je Tintor.

S obzirom na to da se radi o makedonskom filmu, Vladimir je za potrebe uloge učio čak i jezik.



''Kroz taj šesti mjesec, znači dok smo snimali Kumove, vikendima i slobodnim danima sam išao za Skoplje uvježbavati makedonski, ne bih to sada ništa izgovarao, ali mi je bilo jako, jako interesantno, tematika je to je socijalna drama, sa jako, jako nekim suptilnim lijepim humorom'', objasnio je.

Venecijanski festival jedan je od najznačajnihih, a ove godine obilježen je i štrajkom glumaca i pisaca u Hollywoodu. Upravo zato se Vladimiru na premijeri neće pridružiti sva ekipa.



''Idemo manje - više svi, nažalost zbog ovih štrajkova u Hollywoodu neće biti Ana-Marija Marinka koja igra glavnu ulogu zajedno sa mnom jer je ona u tom sindikatu pa joj iz tih razloga ne dopuštaju, žao mi je da je neću sresti tamo'', rekao nam je Tintor.

Venecija je za ovog glumca posebna iz još jednog razloga, njegovo prezime vuče podrijetlo upravo otamo.



''Moj otac i ja smo imali jako zanimljiv odnos, jako, jako, dugo, dugo godina jer smo nekako zapravo to sam tek sad shvatio jako slični. I normalno onda da se sukobljavaš sa sličnim ljudima. I on je nekako otkrio da naše prezime potječe iz Venecije i organizirali smo taj neki obiteljski odlazak tamo i otišli smo, bili smo na rubu da ćemo se posvaditi, da će svaki ići jedan katamaranom nazad drugi plivat, međutim nešto se u zraku tamo venecijanskom dogodilo da smo stvarno nakon toga kao na neki gumb postali doista otac i sin najbolji prijatelji. Meni je drago da će film doživjeti premijeru tamo gdje nam je obojici bitno i da je on toliko ponosan.'', ispričao je Vladimir.



Velik je ovo korak za njega, ali i početak možda neke inozemne priče.



''Zasada što se toga tiče je bio nekakav izlet, ali volim napraviti te izlete sa nekim drugim ljudima, u drugim nekim prostorima i produkcijama. Ne znam osobno što bih očekivao od te Venecije, to je u mom glavi i srcu jako velika stvar. E sad može se dogoditi ništa, može se dogoditi svašta'', zaključio je:

Film je u programu Horizonti te je dio službene selekcije venecijanske Mostre, uz glavno natjecanje, čiji su filmovi u konkurenciji za Zlatni lav.

