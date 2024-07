Supruga Vladimira Kočiša Zeca u suzama: ''Plakala je, ali ako nema nikakvu emociju...''

"Stani more" - bila je prva pjesma koju je Vladimir Kočiš Zec otpjevao na čakavskom narječju. Čevrt stoljeća kasnije s "Ni me stra" suprugu je ganuo do suza. Za sve je kriv njegov bivši učenik Miroslav Rus, kojeg je naša Anja Beneta uspjela privesti na ispit k nekadašnjem učitelju, sve pogledajte u prilogu In magazina.

Vladimir Kočiš Zec snimio je svoju životnu pjesmu. Emotivna balada "Ni me stra" nikog ne ostavlja ravnodušnim.

''Žena se plakala. I sad neki dan je ponovo pustila spot i ponovo je plakala... Žao mi je što ta pjesma pobuđuje suze, ali pjesma koja ne pobuđuje bilo kakvu emociju nije dobra pjesma, a ako pobuđuje, suze su strašna emocija, pobuđuje nešto što možda nije slatko, nije lijepo, ali je iskreno i duboko, ljudski'', govori Zec.



"Osobno bih rekao da imam iste strahove koje opisujemo u ovoj pjesmi. To nije strah od smrti, nego ostaviti neku ljepotu ovozemaljsku, to me strah jedino''.



No zato ga nimalo nije bilo strah otpjevati stihove na, za njega netipičnom, čakavskom narječju.



"Nemam ja dalmatinske gene, ja sam tipični Međimurac, i autor stihova pokojni Leonardo je isto Međimurac, a pisao je na čakavskom. Ako mogu pjevati na engleskom, francuskom, njemačkom zašto ne bi mogao pjevati na čakavštini'', kaže.



Ipak, zbog naslova pjesme u pomoć je pozvao poznatog Dalmatinca.



''U jednom dijelu Dalmacije se kaže ni me straj, negdje ni me strah, a negdje ni me stra, ajde ti sad odaberi da se ne zamjeriš Šibenčanima, Zadranima, Splićanima, onda sam razgovarao sa Marijanom Banom, i on je rekao samo ti stavi ni me stra, pa sam ga poslušao... I tu sam pjesmu u početku nudio s obzirom da je na čakavskom dijalektu nekim kolegama, nekim klapama koji bi bili primjereni izvođači, međutim bila je glatka odbijenica, slatka odbijenica.", kaže.

A onda ju je sam odlučio snimiti, i to na nagovor Miroslava Rusa. Svojeg bivšeg učenika, kojem je u osnovnoj školi predavao tehnički odgoj.



Dok se za katedrom i danas odlično snalazi, ovaj strastveni zaljubljenik u more nikad ne bi mogao biti kapetan.



No zato svojim glazbenim brodom uspješno navigira već više od pola stoljeća. I još uvijek ga nema namjeru usidriti.



''Ovo što radim jos uvijek iskreno volim. Lud sam i po noći razmišljam uglavnom o glazbi...", kaže.



Legendarni glazbenik već najesen publiku će počastiti novom glazbenom poslasticom iz glazbene radionice svojeg bivšeg učenika.



''Malo življe, malo temperametnije, nakon ove serije balada, mislim da moja publika očekuje malo bržu i ispunit ćemo im tu želju.'', kaže.

