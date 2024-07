Albina samo za In Magazin potvrdila novu vezu, opet ljubi nogometaša: ''Momak je super, na mjestu i to je najvažnije''

Ovih se dana u Splitu na vrućoj ljetnoj zabavi okupilo mnoštvo poznatih lica. Glavna tema bila je ljubav. Tako je našem Gordanu Vasilju Andrea Šušnjara ekskluzivno otkrila detalje svoje veze, a osmijeh zbog nove ljubav ne skriva ni Albina.

Ni plus 36 stupnjeva u zraku nije spriječilo poznate Dalmatinke da zablistaju na velikom ljetnom partyu u gradu podno Marjana. Za odličnu atmosferu pobrinula se Andrea Šušnjara.

A lijepa Albina ponovno ljubi! I to ponovno nogometaša. Plavokosa pjevačica je samo za našu emisiju potvrdila da je njezino srce osvojio sinjski nogometaš Marko Čovo.



''To mogu potvrditi, sretna sam. Momak je super, na mjestu i to je najvažnije.'', rekla je.

A iako već više od 10 godina ljubi korčulanskog odvjetnika Ivana Bačića, atraktivnoj Domeniki vjenčanje još nije ni na kraj pameti.



''Mislim da je najbitnije da uživaš i da nekako nisi opterećen time što ti drugi nameću i što društvo jednostavno očekuje od tebe. Netko je spreman za neke velike pothvate prvi mjesec, netko nakon 10 godina, a netko nikad i sve je to redu. To je stvar izbora.'', zaključila je Domenica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Pogledaji ovo inMagazin Andrea Šušnjara prvi put progovorila o vezi sa samozatajnim Nijemcem koji se zbog nje preselio u Split: ''Običan je, normalan...''

Pogledaji ovo inMagazin Poznate Splićanke svojim će odabranicima uskoro izreći sudbonosno da: ''Zaljubljena sam kao što vidite, sve ide po planu''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Ivica Olić već 20 godina živi bračnu idilu s lijepom Njemicom, ona se zbog njega odrekla karijere, a nemamo je često priliku vidjeti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Danijela Dvornik objavila fotografiju u minijaturnom badiću: "Ljepota u svakom pogledu"