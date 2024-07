Andrea Šušnjara prvi put progovorila o vezi sa samozatajnim Nijemcem koji se zbog nje preselio u Split: ''Običan je, normalan...''

U Splitu se ovih dana na vrućoj ljetnoj zabavi okupilo mnoštvo poznatih lica. Glavna tema bila je ljubav. Tako je našem Gordanu Vasilju za In magazin Andrea Šušnjara ekskluzivno otkrila detalje svoje nove veze.

Ni plus 36 stupnjeva u zraku nije spriječilo poznate Dalmatinke da zablistaju na velikom ljetnom partyu u gradu podno Marjana. Za odličnu atmosferu pobrinula se Andrea Šušnjara, koja u rujnu nakon 14 godina u grupi Magazin započinje solo karijeru. Na pitanje koji savjet bi dala nasljednici u kultnom sastavu, odgovara.



''Ja mogu jedino njima proslijediti savjet od Ivane Kovač kad sam ja dolazila 2010., a to je da bude svoja. Koja god dođe, neka samo sluša sebe i bude ono što je.'', izjavila je Andrea.

37-godišnja Splićanka je ekskluzivno za In Magazin prvi put progovorila o ljubavi sa samozatajnim Nijemcem, koji se zbog nje preselio u Split.



''On će me ubit ako sad pričam o njemu jer je on jedan običan, normalan čovjek. Inače je Nijemac, tako da je to bilo vrlo zanimljivo u početku zato što ja ne znam njemački jezik, ne namjeravam ga naučiti, tako da sam ga u početku dosta ispravljala. Sad već priča poprilično tečno tako da ne bi nikad rekli da je rođen u Njemačkoj i da je živio sve do prije par godina, tako da sretno sam zaljubljena.'', rekla je.

Iako je u sretnoj vezi nekoliko godina, ova miljenica publike o braku još ne razmišlja.



''Teška sam po tom pitanju, vrlo teška. Imam neke traume iz djetinjstva, iz prošlosti, privatne naravi, tako da ne odlučujem se za to olako. Mislim da ljudi danas taj pojam shvaćaju preolako, tako da ja moram jako dobro razmisliti i moj dečko mora biti jako, jako uporan da bih se ja eventualno udala. Mislim nikad ne reci nikad, ali zasad mi to nije u planu.'', kaže.



Atraktivna Žanamari je na party stigla bez supruga Marija. Podsjetimo, domaći mediji već neko vrijeme pišu o njihovu navodnom razvodu.

''Ne bih uopće to komentirala.''

A iako već više od 10 godina ljubi korčulanskog odvjetnika Ivana Bačića, atraktivnoj Domeniki vjenčanje još nije ni na kraj pameti.



''Mislim da je najbitnije da uživaš i da nekako nisi opterećen time što ti drugi nameću i što društvo jednostavno očekuje od tebe. Netko je spreman za neke velike pothvate prvi mjesec, netko nakon 10 godina, a netko nikad i sve je to redu. To je stvar izbora.'', zaključila je.

Zanosna supruga popularnog Jole, Ana Čagalj je na zabavu stigla s kćerima Emom i Ivom, a mnogi su komentirali kako izgledaju kao tri sestre.



''Danas smo imali neke outfite i onda su mi one dvije uzele ono što sam ja željela pa sam ja treća sreća ono što mi je ostalo. Uzimaju svu moju robu, imamo isti broj cipela, istu veličinu i onda je to borba svaki dan i svaku večer.''

A svestrana poduzetnica Gianna Apostolski je u svojeg 13 godina mlađeg zaručnika Duju zaljubljena kao prvog dana.



''Na tvojoj ruci prsten'' Duje, ja više ne mogu podnijeti pritisak medija, molim te učini nešto, jer se osjećam kao neka Bepina, znaš ono kao neću se nikad udat. Ali, Duje, udat ću se, oženit ćeš me, makar ti to zadnje bilo'', našalila se Gianna.

Duje, sve si čuo, na tebi je red!

