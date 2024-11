Vatrogasci spremaju veliki koncert povodom Martinja: ''500 ljudi je znalo biti ispred, nisu mogli ući na koncert!''!

Ovog petka, povodom Martinja, Vatrogasci se spremaju zapaliti zagrebački klub. Naravno, samo dobrom glazbom i atmosferom. Zafrkanti poznati po brojnim obradama hrvatskih i svjetskih hitova, nedavno su izbacili pjesmu čije ime ne smijemo spomenuti. Samo ćemo natuknuti da se radi o jednoj specifičnoj bolesti. S njima je razgovarao naš Saša Knežić za In magazin.

Vatrogasci su prije 35 godina nastali slučajno.

''Išli smo probati njegovo domaće vino. Tadašnje. Glavni naš majstor je Tiho Borošak, on je osnovao bend, u studiju kod Senada od bosne, to je bio broj jedan i onda dok su čekali između stranaka, pa su napravili vatrogasca mirka. I priča je počela'', pričaju.



I traje do danas, a u skorijoj se budućnosti nema namjeru ni zaustaviti. S više od 200 pjesama na repertoaru, od čega su nešto manje od pola obrade, koncerti im traju po 3 sata.



Glavna obilježja njihovih koncerata su veselje i amnezija publike, koja se, valjda zbog dobre svirke, dijela nastupa ni ne sjeća. Ali se Goran i Jura zato sjećaju čudnih stvari koje znaju obilježiti poneki koncert.

''Svirali smo pjesmu - šuti ženo i došla je gospođa na binu i oduzela mi mikrofon, otpjevala je šuti mužu, nećemo dalje jer je politika u igri, svi su prasnuli u smijeh normalno i onda je muž dobio jednu fliskicu, otišli su s bine nezagrljeni'', prisjećaju se.

Za obradu biraju samo hitove. Budući da ih u posljednje vrijeme, kažu, nema, primorani su skladati autorske pjesme. To im je i draže jer, iako rijetko, autori originala su njihovim verzijama znali prigovarati. Za razliku od publike.



Kao najveći uspjeh karijere izdvajaju trenutak kad su bolesnom dječaku u Australiji, velikom obožavatelju koji uopće ne govori hrvatski, poslali poseban video i time ga beskonačno razveselili. A kad smo već kod videa, ponosni su na skupu produkciju.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 inMagazin Koji je to film razbjesnio američkog predsjednika? Trump umalo zabranio njegovo prikazivanje!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 inMagazin Bivše pjevačice Magazina o svom statusu u našoj kultnoj grupi: ''Meni je bilo najteže, došla sam kad se Jugoslavija raspadala...''