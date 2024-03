Vatrogasci obradili pjesmu Baby Lasagne i priredili spektakl u središtu metropole: ''Ma on pobjeđuje na Eurosongu!''

"Vatrogasac Mirko", "Traktori" ili pak "Milo Znoje"- Vatrogasci već desetljećima oduševljavaju svojim urnebesnim parodijama, a sad su publiku upravo počastili i obradom pjesme koja će nas ove godine predstavljati na Eurosongu. "Rim Tu Tiki Tiki" u ponedjeljak se orila i središtem Zagreba. Priča naše Anje Benete za In magazin.

Bolje od Baby Lasagne možda ne može, ali zato može smješnije. Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" dobila je hrvatsku verziju iz kreativne radionice kraljeva parodije . S Vatrogascima je jučer izgorjela hrvatska metropola.



Vatrogasci su oduševili i outfitom iz kućne radinosti.



''Mislili smo šta ćemo s frizurom i veli moja žena imamo pampas travu, vidiš to , i to je lijepo frizura, imali stare vreće i to je to, malo hlačica i majičica, i outfit samo takav. Isti sam kao Baby Lasagna, isti sam. Brat blizanac. On je tebe skinuo. Kaj bi me skinuo, kad sam obučen. Aha, joj da. ", našalili su se.



Veća atrakcija od Vatrogasaca bila je možda jedino Baby Lasagna koju su ponosno šetali u kolicima.



''Ona predstavlja koliko je Baby Lasagna ustvari mlad i koliko treba da postane slavan kao mi. Lasagna nam se nije javio. Malo sad kad ga upije slava će vjerojatno vidjeti nas, pa će vidjeti čija je bolja obrada s obzirom da pretpostavljam da je on nas obradio, pa se došao pohvaliti, ali dobro, mlad je i oprašta mu se'', rekao je.



Za Rim tu tiki tiki, Vatrogasci su snimili i urnebesan videospot. Na udaru njihove parodije, uz pobjednika, našli su se i drugi natjecatelji na ovogodišnjoj Dori.



"Imamo i Mrleta, imamo LET 3, imamo Severinu, normalno to je naša mjuza, to je naša čekić dama, a tu je i onaj pjevač mladi, onaj 365, onaj kaj mu ne treba lojtra , Saša Lozar, onaj kaj lovi muhe...'', pričaju.



Vatrogascima nitko ne može zamjeriti jer imaju samo jedan cilj: napaćenom pučanstvu donijeti osmijeh na lice . A ovi kraljevi parodije to uspješno čine već više od tri desetljeća.



"Hoće doći Eurosong u Hrvatsku? Sto posto, navijamo za njega . Pobjednik je garant, tu nema i mi ćemo ga u prvim redovima dočekati. Čim je našu pjesmu obradili, bit će prvi garant."

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri iz MasterChefa pokazala svoje tijelo u potpuno realnom izdanju i bez fotošopa: ''Bolje da ljulja nego da žulja!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina se snimala u ogledalu, a pažnju je ukrala fotografija na pozadini njezina mobitela