Tko je zamijenino frontmena Begina: ''Publika u Samoboru iznenadila se kad su vidjeli tko je ispod maske!''

Prošle godine Mario Budišćak rastužio je obožavatelje odlukom da se povlači s glazbene scene. No njegovi Begini nastavljaju dalje s novim frontmenom, točnije frontmenicom. Tko je to za mikrofonom zamijenio Maria otkrit će vam naša Anja Beneta za In magazin.

Begini imaju novu pjevačicu. Maria Budišćaka za mikrofonom je zamijenila Lily .

"Sad kad smo svirali na Samoborskom fašniku, svi su očekivali Maria. Iznenadili su se za ženskim vokalom.", priča pjevačica Lily.



"Imala je dovoljno veliku trenirku pa su ljudi očekivali da će Mario biti ispod, međutim, kad se maska skinula, došla je pjevačica na baterije i feedback od ljudi je bio jako dobar, jako pozitivan..", govori gitarist Ivan Bajsar.



"Sad napokon i muški fanovi slušaju Begine'', dodao je klavijaturist Jurica Frdelja.

Lily je oduševila i svog prethodnika Maria s kojim su dečki ostali u odličnim odnosima.

"Doslovno je ostao bez teksta. Bio je on na par svirki naš gost u backstagu i navrati kad stigne, i kaže da je to to, nismo mogli bolje izabrati. Mirno spava'', priča Lily.

Lily je u Begine stigla na preporuku kolegice Ivane Marić. Energična Hercegovka u svojim nogama ima puno glazbenih koraka.

"Ja sam pjevati počela sa 16 godina profesionalno, imam jedan svoj mali albumić, nekad davno u BIH sam bila mala teenage zvijezdica.

Imam dosta iskustva sa festivalima, dva puta sam se natjecala na izboru BIH za pjesmu Eurovizije, nisam prošla, ali se nadam da možda jednog dana sa Beginima, možda već sljedeće godine idemo na Doru'', priča Lily.

U novu ekipu odlično se uklopila, iako je jedina žena u bandu.

''S obzirom da cijeli život radim sa muškarcima, moj mozak čak i funkcionira kao muški iako je žensko tijelo, tako da dobro se mi slažemo, dobro funkcioniramo, nema tu nikakvih problema, sredim ja njih, čak i vozim kombi na putovanjima", priča.

"Pošto sam ja s kamena iz tradiconalne sredine, nekako sam htjela da dečki dožive obraćenje, pa evo krstili su se dosta često'', dodala je.

Nova postava Begina sprema prvi singl s Lilin vokalom. Osim na koncertima, nemojte se iznanditi i ako ih ugledate na nekom vjenčanju, jer su kao gosti na svadbama itekako tražena roba. Iznenađenja nikad dosta, pa smo još jednom, eksluzivno, svjedočili za kraj.

