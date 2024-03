Upoznajte Jozu iz Kaštela koji se u 71. godini okrenuo glazbi, nogometni trener postao pjevač!

Nikad nije kasno za slijediti svoje snove. Upravo ovu tezu potvrđuje akter naše sljedeće priče. 70-godišnji Jozo Pirić, koji je nakon cijelog života provedenog uz nogometne terene odlučio vratiti se svojoj prvoj ljubavi - pjevanju. Što ga je ponukalo da se okrene glazbi te koja mu je teška životna situacija preokrenula život, saznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Nakon godina provedenih uz nogometnu loptu i terene, na kojima je iznjedrio brojne nogometaše, 70-godišnji Jozo Pirić odlučio je posvetiti se svojoj prvoj ljubavi – glazbi. Ta ljubav je u njemu tinjala cijelog života, pogotovo kada je zbog poslovnih obveza živio u Sloveniji i Austriji.



''Nekako sam bio mlad koji je bio na dva fronta jedan je nogometni, a drugi je bio da patiš za tom Dalmacijom, pa sam pisao pjesme. Uvijek se bilo teško opredijelit što je ljepše i što je bolje ali uvijek sam i gore i ovdje znao zapjevat i tako da sam ja na jedan način bio sretan'', priča.

Iako se nikada nije glazbeno školovao, Jozo je prirodno imao talent za pjevanje i pisanje pjesama. Sada kada je u mirovini, odlučio je da je pravo vrijeme za glazbenu avanturu. Reakcijama na pjesmu „Tuđe zore“, priznaje Jozo, više je nego zadovoljan.



''Kad polušaju pjesmu nađu u tome da imam glas hrapav kao Toma Bebić u tom stilu, pa i Intrade. Neki kažu da je Arsen Dedić. Uživam u mnogim komentarima koji me podržavaju'', priča Jozo.



Jozo, kaže, sada ponovno živi život punim plućima. Iako na prvi pogled, kada se razgovara s ovim Kaštelaninom, imate osjećaj da iz njega isijavaju sreća i zadovoljstvo. Jozo je prije 20 godina izgubio sina, što je na njega ostavilo neizbrisiv trag.



''Ja sam tada skoro mjesec dana izgubio da nisam izlazija iz kuće. Kako sam bio nogometni trener i vratio se ovdje, dolazio sam često u Hajduk i upoznao sam sve sportske novinare. Oni su mi rekli – Jozo ti moraš doći među nas, ti moraš živjeti što si isplaka, isplaka si. Tu je groblje na pola Kozjaka ja odem i koji put pješke, ali oni su rekli dođi i moraš nastavit živjeti'', priča.



I izdigao se uz pomoć dragih ljudi koji su vjerovali u njega. Osnovao je tadašnji ženski klub Marjan, koji sada nosi ime ženski nogometni klub Hajduk. Iako u sportskoj mirovini, njegove ga se igračice uvijek sjete.



''I sada kada više nisam njihov trener one me iznenade i snime i pjevaju moje ''Tuđe zore''. To znači čim pjevaju da su dobile i onda sam sretan kao malo dijete'', priča.



Ovaj simpatični bivši nogometni trener, a sada pjevač, otkriva kako osim glazbe njegov život ispunjavaju i unučići, koji iz Slovenije dođu ljetovati k ponosnom didi. Iako nije u cvijetu mladosti, Jozo nam kaže, nikad nije kasno za slijediti svoje snove.



''Nikad nije kasno ako imate glas, a mnogi ga imaju samo su ga držali kući. Samo pjevajte jer kad pjevaju onda se i vole i ljube i uvijek ostaje ona Robićeva samo jednom se ljubi'', zaključio je Jozo.



Jozo nam otkriva kako mu je velika želja da snimi duet sa Zoricom Kondžom, a kako je krenuo, vjerujemo da će mu i to poći za rukom. Dotad uživajmo uz pjesmu ''Tuđe zore''.

