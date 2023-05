Sin autorice obožavanog serijala boravi u Zagrebu, evo što nam je sve ispričao o pokojnoj majci i kako mu se svidio Zagreb!

Serijal knjiga Sedam sestara, autorice Lucinde Riley, osvojio je čitatelje diljem svijeta. Knjige su prodane u 35 milijuna primjeraka. Obožavatelji su s nestrpljenjem čekali epsku završnicu, no Lucinda je, nažalost, prije dvije godine preminula. Posljednju knjigu napisao je njezin sin Harry Whittaker, koji ovih dana boravi u Zagrebu. S njim je za In magazin razgovarala naša Dijana Kardum kojoj je otkrio kako mu je bilo preuzeti tako težak zadatak.

Knjige koje čitamo često u nama ostave neizbrisiv trag, no rijetko koji autor uspije toliko osvojiti publiku, kao što je to Lucinda Riley. Njezine knjige Sedam sestara osvojile su čitatelje diljem svijeta koji su s nestrpljenjem čekali rasplet ovog serijala. No autorica ga, nažalost, nije dočekala. Ipak završetak je povjerila svojem sinu.



Mama je bila bolesna 4 godine, nekada više.. u prosincu 2018 je bila jako bolesna. U vrijeme Božića pozvala me da razgovaramo i rekla je - ako umrem voljela bih da završiš serijal Sedam sestara. Razgovarali smo pet sati i to je bilo to. Nikad više o tome nismo raspravljali jer smo oboje znali što će se dogoditi ako umre. Ali oboje smo vjerovali da će živjeti. Jedan razgovor ikada i imao sam natuknice'', otkrio je Harry.



Lucinda je 2021. preminula nakon borbe s teškom bolešću. Iako je imao težak zadatak, Harry je uspio sve dogovoreno pretočiti u gotovo 800 stranica.



''Bilo je jako teško, ali za mene velika privilegija. Mnogo ljudi me pitaju za pritisak oko zadatka. Sedam knjiga u serijalu, ovo je osma. Činjenica da postoji 50 milijuna čitatelja diljem svijeta. 10 godina misterija. Pokušao sam ne misliti o tome jer bi inače pritisak bio prevelik. Mislio sam samo na svoju majku Lucindu Rilley kad sam je pisao i u tom smislu nije bilo pritiska. Bilo je zadovoljstvo, čast'', kaže.

Središnja tema serijala su životi sedam sestara koje je s različitih strana svijeta posvojio misteriozni otac Pa Salt, a upravo o njemu govori Harryjeva knjiga.



''Priča o životu, izvanrednom životu. Pratimo priču čovjeka od njegova rođenja do smrti, a u tom životu su neka dramatična i emotivna događanja. A naučimo i o tome kako su sedam sestara posvojene. Ova knjiga će osigrati sve odgovore na pitanja iz prvih sedam knjiga'', kaže.

Lucindu Riley čitatelji su voljeli ne samo zbog romana već i zbog toplog osobnog pristupa.



''Velika je privilegija vidjeti ljude kako se fotografiraju na mjestima iz knjiga, primati pisma. Jedna stvar zbog koje sam jako sretan, baš kao što je bila i mama, ove knjige pričaju priču o sedam posvojenih sestara, a u stvarnom životu ljudi koji su bili posvojeni bili su ohrabreni potražiti svoje biološke roditelje zbog knjiga. Zbog toga sam baš emotivan'', kaže.

Knjige Sedam sestara, kako je najavljeno, dobit će i svoju televizijsku verziju.



''Ne mogu vam reći puno u ovom trenutku. Ali svi će znati što se događa s televizijskom serijom u sljedeća dva tjedna'', samo je rekao.



''Knjige su jako zanimljve, nisu li? Svi imaju neku viziju u glavi za koga bi htjeli da igra sestre, za koga da igra Pa Salta. Ja imam jednu ideju. Volio bih da britanski glumac Richard Armitage igra Pa Salta, pa se nadam da bi on mogao. Imam njegov broj možda mu pošaljem poruku'', rekao je.

Svjetsku premijeru ova knjiga imala je 11. svibnja. A na turneji Harry je posjetio Poljsku, Švedsku, Dansku, Finsku te Nizozemsku, u kojoj je samo prvi dan prodano 150 tisuća primjeraka. A Zagreb mu se, kaže, osobito sviđa.



''Jako je lijepo. Toliko puno kulture je ovdje. Ljudi su jako ljubazni. Vozio sam se uspinjačom i vidio stari grad. I želim vam sve najbolje u rekonstrukciji vašeg lijepog grada'', poručio je Harry.

_

Harry se nada povratku u Lijepu našu, a prije toga će nastaviti diljem Europe s čitateljima dijeliti Lucindino nasljeđe.

