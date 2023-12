Donosimo prve dojmove preostalih superfinalista Supertalenta: "Ironija svega je da u svom finalnom nastupu..."

U spektakularnom finalu Supertalenta pobjedu je sinoć odnijela Filipinka s međimurskom adresom, simpatična djevojčica anđeoskog glasa, Chriztel. Uz Chriztel, u tri najbolja talenta ove sezone našli su se i Sonja i Jan poznatiji kao akrobatski duo Crowd Control i trbuhozborkinja Emina Bajtarević. Prve dojmove pobjednice i superfinalista donosi In Magazin.

Svojim anđeoskim glasom žiri i gledatelje desete sezone Supertalenta osvojila je dvanaestogodišnja Chriztel.

"Na nastupu sam jako zadovoljna bila i veselim se što sam uopće nastupala u Supertalentu", kaže pobjednica.



Ova je djevojčica rodne Filipine zamijenila Međimurjem, a pjesmom koju je otpjevala u finalu htjela je poručiti samo jedno.



"Nije bitno od kud dolazimo jer bitno je da smo svi dobi, živimo u jednoj harmoniji jer smo svi Božja djeca", istaknula Chriztel.

"Ovo finale je bilo u svakom slučaju u potpunosti dostojno desete jubilarne sezone Supertalenta, showa koji ja osobno obožavam", rekla je Martina Tomčić Moskaljov, s njom su se složili i kolege iz žirija Davor Bilman i Fabijan pavao Medvešek.

"Mislim da je ovo meni barem u mojih 5 sezona najbolje finale. Tebi?", upitao je Bilman Fabijana.

"Meni je ovo tek druga sezona, ali moram priznat da ima smisla da je ovo deseta jubilarna sezona i zaista se to osjetilo i među mojim kolegama, imam osjećaj i u ekipi, a i natjecatelji su ove godine bili...Čak ne samo finale, nego cijela sezona je bila najbolja", zaključio je Fabijan.



U top tri finalista odlukom žirija našla se i trbuhozborkinja Emina Bajtarević.

"Pjesma koju sam odabrala večeras je uopće pjesma zbog koje sam ja odabrala da se bavim muzikom. Kad mi je bilo 5 godina mama mi je rekla 'moraš da gledaš Fantom of the opera s nama!' Šta je Fantom od the opera? Zaljubila sam se...hahaha" prisjetila se Emina.



"Ironija svega je da u svom finalnom nastupu nosim korzet koji je svjetskog tipa. Inače kući nosim korzet koji je fizioterapeutskog ortopedskog tipa bez kojeg ne mogu da živim. Situacija je takva kakva je, ali ono što želim da pošaljem kao poruku je da svi mladi koji se bore sa skoliozom, što je gotovo 90% slučajeva kod djevojčica, da se ne boje otići ljekaru jer im ne može ništa loše doći od toga, ako već imate problem, imate ga, to je to, i da to nošenje korzeta i rađenje vježbi je stvarno nešto što može da nam pomogne", poručila je Emina.



Akrobatski duo Crowd Control, svojim su vratolomijama i ljubavnom pričom doslovno zapalili atmosferu i također ušli u TOP 3.



"Cili doživljaj, cila energija, publika, plesači, pjevačice, svi skupa su sa sucima jednostavno dali tako nekakvu dobru energiju da smo svi zajedno levitirali, lebdili iznad stagea", kaže Jan Hajsok.



"Bilo je baš vatreno kako i jesmo napravili svoj performans, i gusto moram priznat stvarno je prekrasnih finalista bilo", dodaje Sonja Bonačić.



Pobjednica Supertalenta sada kreće u nove glazbene pobjede.



"Za sad ne znam kad će mi biti novi album, ali bit će za čas i bit će savršen", otkriva Chriztel.



Simpatičnoj Chriztel želimo mnogo uspjeha.



"Ja sam Chriztel i želim vam sretan Božić i sretnu novu godinu", poručila je pobjednica Supertalenta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Chriztel se nada da će postati pjevačica, a pristižu joj čestitke iz cijelog svijeta: "Očito su vidjeli moje nastupe na internetu"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mateo Kovačić još jednom je pokazao koliki je vjernik, pogledajte gdje je snimljen za Božić!