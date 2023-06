U Hrvatsku se vraća komičarka koja je nakon zadnjeg posjeta završila u komi na deset mjeseci: ''Morala je učiti sve ispočetka...''

Kada ste se posljednji put nasmijali toliko da su vas boljeli trbušni mišići? Ekipa koju ćemo vam upravo predstaviti jamči upravo to - na nadolazećem festivalu stand-up komedije nastupit će čak devet komičarki iz cijelog svijeta. Je li ženama u stand-upu teže nego muškim kolegama te kakva je životna nedaća zadesila grčku komičarku nakon posljednjeg posjeta Hrvatskoj, zna naša Sanja Jurković.

Još samo nekoliko dana dijeli nas od prve ženske stand-up poslastice.

''Pa da, Laughemme, malo igra riječi, engleskog i francuskog, recimo to tako, i to je prvi festival ženski stand up komedije u Hrvatskoj.

Dolaze nam komičarke iz New Yorka, iz Hong Konga, iz Indije. Imamo dvije večeri, jedna večer će biti posvećena balkanskom humoru, da osnažimo i naše žene. I zapravo je zamišljeno da ide u tri grada, i to u tri dvorca jer tako kraljice i dame zaslužuju, princeze, haha, da nastupamo u dvorcima'', objasnila je komičarka Marina Orsag.

A među tih devet princeza naći će se i Katerina Vrana, najbolja grčka komičarka čija životna priča nakon posljednjeg posjeta Hrvatskoj dobiva jednu sasvim novu dimenziju.

''Naime, nakon zadnje turneje u Hrvatskoj, ona je otišla u Maleziju. I tako smo se tipkale i tako to i odjednom mi prestaje tipkati. Zašto? Zato što je završila u bolnici, nešto se zakompliciralo, ne znam šta se točno izdešavalo, neka sepsa, svašta nešto, i uglavnom morali su je staviti u induciranu komu. Otfurali je helikopterom u Atenu, tamo je u induciranoj komi bila deset mjeseci, uopće se nije budila iz kome deset mjeseci, probudila se natrag, morala je sve ispočetka učiti i pričati i sve, ništa više nije znala, hvala Bogu sjećala se tko je, barem to, ali sve kognitivne sposobnosti je morala učiti'', ispričala nam je Marina Orsag.

Humor joj je pomogao da se vrati jača nego ikad prije, s, naravno, još jačim i još žešćim forama na vlastiti račun.

''Zafrkavamo se sad da mi je najskuplja komičarka zato što s njom mora doći netko tko se brine o njoj. Zamolila me da se nada da postoje barem 4 ogromna zgodna Hrvata koji će je nositi s pozornice i na pozornicu, pa evo, ovim putem pozivam ako ima netko neka se slobodno javi'', priča Marina.

Osim ovog angažmana, muškarci su dobrodošli i u publici, šali se Marina.

''Svakako je bitno napomenuti da festival nije samo za žensku publiku. I ono što mi se sviđa s Ladies Nightom, s kojim putujemo već neko vrijeme. Kad smo počeli, mislim da je bio možda jedan muškarac u publici, a sad postepeno idemo do tri, hahahaha…

Tako da ono što je bitno za napomenuti u vezi ovog festivala je: dečki, nemojte se bojati doći, cure su stvarno duhovite i bit će jako zabavno'', poručila je Marina.

Dragica je u Hrvatsku ljudima došla izmamiti osmijeh čak iz dalekog Perua, a s Marinom surađuje na brojim projektima, u kojima je primijetila razliku između muških i ženskih izvođača.

''Mislim da je puno dozvoljenije ako si muško psovati ili pričati o nekim stvarima, rijetko će žena pričati o seksu, može nešto skroz lagano, a muškom je sve dozvoljeno'', smatra Dragitza Raštegorac Grubuišić, komičarka.

''Ako se postaviš za nešto, ako si muško si kvalitetan direktor koji se postavlja za svoju firmu, ako si žensko, onda si na PMS-u, isfrustrirana i to, tu je, recimo, teže i to se ne mijenja dosta u Hrvatskoj. Ono što dosta primjećujem da se muškim komičarima dopušta, a ženskima ne, i to ne samo od muške publike nego i ženske. Objavila sam paralelno dva videa, jedan od kolege i jedan moj. I u mom videu ja dva puta opsujem i to one blaže. Dvije blaže svakodnevne psovke, u žargonu govora, a kolega doslovno da ga ideš bipati bi bilo beep beep svako nekoliko. Ispod njegov klipa komentari ajme super genijalno ovo ono, a ispod mog klipa jako puno komentara kako dame ne bi smjele psovati, kako se ti to izražavaš'', rekla je Marina Orsag.

Stoga, drage žene, ali i dragi muškarci, podržite osnaživanje žena humorom i dođite vježbati trbušne mišiće u Svetvinčentu 8. i 9., u Karlovcu 10. i 11. te u Zagrebu 12. i 13. lipnja.

