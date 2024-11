Petru i Jocu čeka dramatični preokret: Vjenčanje je trebalo biti idila, ali dogodit će se neočekivan zaplet!

Večeras je u seriji ''U dobru i zlu'' na rasporedu dugoiščekivana scena vjenčanja Petre i Joce. Iako zamišljeno idilično u krugu najbližih, ovo će se vjenčanje pretvoriti u pravu dramu. Tko će sve uplesti prste u neočekivan zaplet, otkrit će vam Davor Garić u prilogu In magazina.

Večeras će u seriji ''U dobru i zlu'' Petra i Joco krenuti prema oltaru. Hoće li ovo vjenčanje označiti početak bračne idile ili drama tek počinje - odgovor vjerojatno znate i sami.



''Kao i vrlo često do sada u seriji ''U dobru i u zlu'', kada misliš da je konačno došlo neko vrijeme utihe ili bonace...ne, ne, ne, ne....tu se grdno varamo. Tek sad dolaze problemi o kojima Joco nije mogao ni sanjati'', najavioje Enes Vejzović.



''U Petrinoj je glavi generalno uvijek kaos i uvijek se događa više stvari paralelno, nikad nije jednostavni lijepi smireni dan, pogotovo kad je vjenčanje u pitanju.S jedne strane ona misli da se riješila jednog velikog problema u svom životu što je njezin bivši ljubavnik Crni, no, evo kroz ovu epizodu ćemo vidjet da stvari možda nisu takve kako je zamislila'', otkrilaje Katarina Baban.



''Crni kasni na vjenčanje, ali nije zakasnio. Samo kasni! Pa će vidjet gledatelji poslije što je on smislio'', najavljuje Momčilo.



''Ona je mislila da će ovo bit jedan lijepi dan, smireni, nešto ćemu se nadala jako jako dugo, ali izgleda da to neće bit baš tako jer Petri nikad ne može biti dosadno'', zaključila je Katarina.



Snimanje scena vjenčanja u serijama često je izazovan zadatak, no glumci se na setu dobro zabavljaju.



To su uvijek onako kompleksnije scene za snimit, ali tu je naš redatelj Tom Rukavina tako da mislim da će to bit i zabavno i jednostavno na kraju'', kaže Iva Mihalić.



''Najvažnije za masovku je da glumci slušaju i da paze, da se ne zezaju previše među sobom jer onda možemo bit brzi i efikasni'', dodao je Tomislav Rukavina.



Glumci imaju razloga za pozitivu jer je serija ''U dobru i zlu'' osvojila simpatije gledatelja.



''Već sad znam osjetiti to bilo Zagreba i ljudi koji me okružuju i mislim da su reakcije pozitivne i čak imamo neku publiku koju prije nismo zahvaćali. To prepoznajem po mom sinu koji je srednjoškolac i inače nije baš gledao serije, ali na ovu se nekako nakačio'', kaže Filip Juričić.



''Nekidan sam imala zanimljivu situaciju. Došla sam u restoran i došla je konobarica, starija jedna gospođa, daje jelovnik i skuži me i ovak: ''Ooooo, zločesta, dobar dan!'' hhahaha...na to sam se baš nasmijala. Kaže: ''Super vam je serija, jako volim gledat, užasno vam je zabavno!'', govori Katarina Baban.



''Kad smo snimali nekidan, prometno je, izlazi puno ljudi...a ja sam valjda tad na ekranu bio u komi...onda netko prolazi i kaže ''Ahaa, preživio si, dobro dobro! Baš sam se pitao''. Usput ti ljudi dobacuju komantare, izašlo je jedno 400 ljudi'', priča Momčilo.



Iako je privatno u sretnoj vezi, vjenčanje Katarini Baban nije ni na kraj pameti.



''Ne, nikad nisam planirala svoje vjenčanje. Nikad se nisam ni zamišljala u tome. Imam tu neku čast i sreću da mogu drugim ženama uljepšati taj dan sa kreacijama vjenčanica i haljina za to neko posebno događanje, ali sebe iskrenu u vjenčanici nikad nisam vidjela. Da se idem sad udavati, ne znam ni kakvu vjenčanicu bi izabrala. Jednostavno nemam ideju jer stvarno nikad nisam razmišljala'', priča Katarina.



''Meni je ovo već jedno treće ili četvrto vjenčanje što na filmu što u serijama, ali ni na jednom naravno nisam imao tremu kao na svojem vlastitom vjenčanju'', kaže Enes Vejzović.



''Moje vjenčanje? Pa ja bih volio da bude u jednoj ovako lijepoj crkvi kao što je ova, negdje tako sa strane, ovo je baš jedna fina lokacija, ima neku patinu crkva iznutra i tako nekako bih ga mogao zamislit. Ne previše ljudi, jedan dobar tulumić poslije toga. Eto vidjet ćemo. Veselim se tome jednog dana'', govori Filip Juričić.



U što će se pretvoriti ovo bajkovito vjenčanje Petre i Joce pogledajte večeras u dramskoj seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.