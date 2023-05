Ponosni Tonči Huljić otkrio medene detalje o unučici Albi: "Nisu joj ni roditelji, ni bake i dide baš normalni, ali ona je neobična"

Ovaj će lipanj biti važan za Tončija Huljića. Našeg najpoznatijeg hitmejkera čeka velik koncert u centru Beča i nova izvedba pop mise, kojom će u Splitu otvoriti Melodije Jadrana. Izvodit će je, prvi put nakon rođenja kćerkice, i Hana Huljić Grašo. Ima li Huljić tremu, kakva je njegova 10-mjesečna unuka Alba i što misli o ovogodišnjem Eurosongu, otkrio je Gordanu Vasilju za IN magazin.

Samo dvadesetak dana dijeli nas od Melodija Jadrana - novog trodnevnog glazbenog spektakla u gradu podno Marjana. Čast da otvori ovu splitsku reviju glazbe pripala je "Misi Mediterani", skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo, koja se nakon porodiljnog vraća na scenu.

"A dosta je bilo dangubljenja. Dijete je već veliko, može krenuti u školu, hahaha", našalio se Tonči.



Otac i kći će tako opet zajedno nastupiti u jedinstvenom prostoru Galerije Meštrović na kojoj je njihova misa i praizvedena prije dvije godine.

''Za razliku od prva dva izvođenja ovdje, proširit ću program pa ću odsvirat nešto iz crosover materijala, ali samo onaj dio koji se tiče pjesama sa zborom i orkestrom, koje su zapravo prepjevi: 'Marija Magdalena', 'Suze biserne', 'Ako te pitaju'. To su vrlo zgodni momenti'', najavio je Tonči.

Nekoliko dana prije nastupa u rodnom gradu, našeg najpoznatijeg hitmejkera 19. lipnja očekuje velik koncert u srcu Beča.

''Prvi uopće koji ima komercijalan koncert na tom mjestu, ne mislim Hrvat nego uopće taj prostor nije zamišljen za koncerte takvog tipa. To je u strogom centru Beča, dvorac koji ispred sebe ima vrt, obično tu rade dočeke rezultata izbora, promociju premijera, predsjednika, i tako dalje'', pohvalio se.

Na pitanje ima li tremu prije ovakvih koncerata, odgovara: "Jedinu mi tremu stvara da nešto ne izvalim na engleski. Lako mi je komunicirati na hrvatskom i stvarati geg situaciju, ali na engleskom, nikad ne znaš kakva je struktura publike. Moram otkriti, to je najteže, taj prvi dio pa ih prozoveš da vidim koliko ima naših, a koliko ima njihovih, hahaha. I onda po smijehu možeš čut gdje je prevaga, jel", pojasnio je svoju taktiku.

Popularni glazbenik nedavno je putem svojih društvenih mreža poručio svima koji mu šalju mnogobrojne upite za nove suradnje, kako za iste nije zainteresiran.

''Prvo se zatrpava mail, drugo ja te pjesme ne slušam, tekstove ne čitam, a za godinu, dvije, tri, četri, pet može izbiti nekakav spor da netko dođe i kaže ja sam njemu poslao taj tekst ili nešto slično tome, dakle da bi to izbjegli. Kako se nemam namjeru širiti, dapače, imam se namjeru samo sužavati, u godinama sam kad čovjek ulazi u se, hahaha! Jednostavno ovo je bio najkraći put'', zaključio je Tonči.

Prezaposleni Huljić je otkrio da ovog ljeta napokon planira uzeti predah i napuniti baterije.

''Planovi su mi da se zaista odmorim jer mi treba odmor. I volio bih biti s bebicom, ovo će biti prvo ljeto kada će hodati, biti aktivna i volim biti svaki trenutak tu. Sad se nećemo vidjeti deset dana pa ti to jednostavno fali jer ti uđe pod kožu, vrlo je neobična, haha! Nisu joj ni roditelji ni bake ni dide baš normalni ni obični, al ona je neobična'', otkrio je.

Djed Tonči ne krije koliko je ponosan na svoju 10-mjesečnu mezimicu, živahnu Albu.

''Njen veliki problem i velika dobrobit u životu je to što je halo - efekt nevjerojatan. Nema toga koga neće razoružati. Snimi te i udara gdje si najtanji. Nevjerojatno'', izjavio je Tonči.



A nevjerojatno teško je, kaže, danas mladim glazbenicima pa ga ne čudi što nam nedostaje novih zvijezda. Osvrnuo se i na ljubav kao temu u pjesmama, koju smatra izlizanom.

''Mislim da smo čak i blizu tog trenutka kada će to postati potpuno irelevantno, da će se puno više pjevati o psihičkom stanju, o stanju svijesti pojedinca ili mase, a manje o ljubavi. Polako ulazimo u jedan bezosjećajan svijet'', smatra on.

Sa svojim pjesmama je prije više od 20 godina napravio sjajne rezultate na Eurosongu, koji nije propustio pogledati ni ove godine.

''To je jedna sociološki drugačija priča od onda kad je bilo, to je valjda GMO uradio svoje, ne znam što bih rekao. Gledajte, ja ne znam, ali 70 posto tih izvođača ne bih volio vidjeti na cesti, ne bih htio disati isti zrak s njima u prostoriji, kako bih kazao. Sad da se nađem tu, osjećao bih se kao na nekoj drugoj planeti. Tu pjesma više nije primarna. Pritom da eskulpiran odmah, LET 3 je napravio odličan posao'', izjavio je Tonči.

I dok ga Dora ni festivali više ne zanimaju, na Melodijama Jadrana će 25. lipnja u Večeri novih pjesama - Hit ljeta nastupiti gotovo svi njegovi izvođači.

''Melodije Jadrana su revija glazbena, nekakav glazbeni sajam gdje dođeš, dobar dan, dobar dan, evo, ja imam neku novu pjesmu pa ću je na ovom mjestu i izložiti. Mislim tko je ne bi ovdje izložio'', zaključio je.

Jedno je sigurno, novih domaćih hitova nam ovog ljeta neće nedostajati.

