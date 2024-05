Toma briljirao kao Josipa Lisac: ''Imao sam dosta veliki problem ući u njezin lik, a onda...''

U polufinalu showa Tvoje lice zvuči poznato pobjedu je odnio Tomislav Marić Toma kao Josipa Lisac. Ovim nastupom upisao je drugu pobjedu u osmoj sezoni showa. Dojmove transformacije u jednu od najvećih glazbenih diva s ovih prostora otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

''Maska je bila prezanimljiva i mislim da je maska zaslužna za cijelu tu pojavu na sceni jer ja sam imao dosta velik problem uć u tijelo Josipe, u cijeli taj lik do trenutka kad su mi krenuli raditi masku. Bijela perika, lice bijelo cijela srebrna haljina tek sam tad osjetio da sam Josipa i da mogu to odradit kako treba'', priča Toma.

Briljantan Toma briljirao je kao Josipa Lisac, glasom i stasom oduševio je žiri i ostale kandidate.



''Od svih uloga možda sam najmanje očekivao da ću s Josipom uspjeti pobijediti zato što Josipa ima u TLZP-u kultne neke izvedbe već je to i Petreković super odradio i Kedžo pa sam mislio da moja Josipa neće dobacit do te neke mjere, ali kažu da jest. Čak ni u govoru nikad nisam pokušao imitirat Josipu, svi se u nekom trenutku zezaju da su Josipa ja ni to nikad nisam radio'', kaže.



Što se ne bi reklo jer Toma je sve izveo vrlo uvjerljivo, ali i decentno. Uz Alena Bičevića, Mariju Kolb i Antoniju Doru Pleško natjecat će se za pobjedu u idućoj finalnoj epizodi showa.



''Idemo na jedan glazbeni throwback, neću reć i ne smijem reć što smo gljiva i ja dogovorili da će bit moja izvedba u finalu, ali idemo u 80-e godine na sjever Europe i svima će se svidjet, svi to znaju i bit će feel good nastup i da ćemo pozitivno završit ovaj show'', poručio je Toma.



Jer posljednja epizoda već iduće nedjelje označava kraj sezone, što kandidatima teško pada.



''Sad bismo možda tražili još jedan tjedan čisto da guštamo još jedan tjedan'', priznao je Toma.



Zato će u posljednjoj epizodi prirediti pravi show i sa stilom zaključiti osmu sezonu najzabavnijeg showa.

