Košarkaš Tomislav Zubčić otvoreno o ljubavi, ulozi oca i životu u Londonu: "Gdje god sjedneš, ljudi o tome pričaju"

Iako kada ugledate Tomislava Zubčića prvo pomislite na košarku, njegova supruga kaže kako se još bolje snašao u ulozi oca. Adrese stanovanja mijenjaju koliko i klubove za koje igra pa su tako ovog puta Sanji Jurković ispričali kako je u Londonu. Jesu li u timu kraljevske obitelji ili Harryja i Megan te zašto Azijci vade mobitele kad ga vide na cesti, saznajte minutama In magazina.

Nakon Turske, Barcelone i hladnog Sibira, red je došao i na London. S dvoje malene djece, naš košarkaš Tomislav Zubčić sa suprugom Mateom ovog puta pomnije bira adresu na kojoj će njihova djeca odrastati.

Pogledaj i ovo Kod nas im je ljepše Ecija Ivušić i njezin suprug Goran otkrili prednosti i mane bajkovitog otočja, evo zašto se više nemaju namjeru tamo vraćati!

"Cijeli London ima neku kulturološki, ne mogu reći da je toliko drugačiji, koliko jednostavno lifestyle. Mislim da ljudi ne prakticiraju ovaj naš balkanski, usporeni stil života. Ja putujem, tako da sam imao prilike biti u Škotskoj koja mi je jednostavno izvanredno lijepa zbog prirode, kulture koja je drugačija, njihova nošnja, taj kilt je nešto što je očaravajuće", izjavio je Tomislav.

A u London su stigli u pravi trenutak da u punom smislu dožive uzbuđenje koje ondje vlada oko kraljevske obitelji.

"Ja sam došla s djecom dva, tri dana nakon kraljičine smrti. Veoma je čudno, mislim da je to ta kulturološka razlika, da jedna obitelj toliko vlada, uistinu vlada, u svim nekim porama životnim su provučeni, to je živa tema svih razgovora. To nije samo papirnata tema, ti prođeš pored svih kioska, 95 posto naslovnih strana je vezano za kraljevsku obitelj. Ali to je stvarno tema koja živi među narodom, gdje god sjedneš, ljudi o tome pričaju. S obzirom da su se Meghan i Harry onako nekako odmetnuli, možda možemo da se poistovjetimo s tim načinom života i da osjetimo koliko to može da bude teško", zaključili su Matea i Tomislav.

U Barceloni su se, zbog klime i ljudi, najviše osjećali kao doma, a Zubo se, zbog svoje visine od 2.13, šale se, svugdje teško uklapa.

"Jednom prilikom kad smo bili u Kini, mislim, populacija Azijata dosta čudno gleda i vade svi mobitele, jer smo im bili čudni, kao previsoki ste za nas. Već sada imam osjećaj kao da sam u nekom lošem filmu, konstantno se ponavljaju komentari: gdje vi rastete, kakvo je vrijeme gore? I isti Zubini odgovori njima nazad i već se eto vrti po tko zna koji put u krug", priznao je.

S obzirom na to da zbog utakmica često putuje, vrijeme s djecom pokušava nadoknaditi u svakoj prilici.

"Mi kući vodimo neko svoje kolo, a Zubo je tu super, on kada uskoči, tu je i apsolutno. Onda kad i iskoči, ne osjeti se da ga nema, nekako stvarno napravi tu dobru atmosferu i djeca su već navikla na taj ritam. A neki poklon i slatkiš uvijek ublaži taj odlazak, haha!", otkrila je Matea.

"Samo meni to najteže pada jer sam ja dosta vezan za njih dvoje", dodao je Tomislav.

A kakav je Zubo tata?

"Bolji nego što je košarkaš. Mislim da je to njegov životni poziv, iako se pronašao u košarci, mislim da se stvarno i istinski pronašao u tom roditeljstvu.

Dobar dio tih ludih noći, pogotovo kad rastu zubići i kad su te bolesti male prisutne, ja na svojim putovanjima, ajmo reći, ukradem noć, dvije dobrog sna, tako da se vratim pun energije i pun želje da iskoristim to neko vrijeme koje sam kući s njima, jednostavno da budem sto posto unutra", izjavili su Matea i Tomislav.

Nakon kćerkice Sofije, postali su roditelji po drugi put, a studij umjetnosti Mateji je bio presudan u izboru imena za malenog Dantea.

"Imali smo milijun imena u opticaju, ali to je bio nekako moj prvi izbor i s obzirom na to da je Zubo imao prednost da izabere za Sofi, onda je odgovornost ovog puta pala na mene i eto. Ali morao je biti dogovor. Moralo se svidjeti i jednom i drugom", ispričala je Matea.

Budući da Tomislav dolazi iz Dalmacije, a Matea iz Sarajeva, razgovor i kompromisi o tome gdje će i na koji način odgajati djecu, u njihovom su odnosu imperativ. Malena Sofia već sad obožava Matein rodni grad do te mjere da kažu, ima ˝sarajevsku dušu˝.

"Srodila se s tim gradom, tamo sam bila trudna, tamo sam dobila nju, proveli smo najveći period života, cijelu koronu tamo. Iako kažu ona je mala, ona ništa ne razumije, ali djeca to osjećaju, oni osjećaju gdje su nekako svoji, tako da mislim da je Sarajevo njen grad. A za Dantea ne znam baš, mislim da bi on mogao biti mali Dalmatino", smatra Matea.

"Imamo želju da nam djeca iskuse sve moguće prilike, odnosno da stvore neku sliku o kulturi i drugim ljudima, da upoznaju druge kulture i druge rase i sve što im život može pružiti dok ja igram košarku", složio se Tomislav.

A s ovakvim životnim postulatima, sigurni smo da je adresa stanovanja ionako najmanje važna.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 16:25 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.