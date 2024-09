Toaletni kovčezi, spremnici za šešire ili prijenosni ormari: Sve to nekada je u starom Zagrebu izrađivao poznati obrtnik!

Izrađivao je luksuzne torbe i kovčege za zagrebačku gospodu, a prije Drugog svjetskog rata imao je trgovinu na Trgu bana Josipa Jelačića. Samuel Gati od 20-ih do 40-ih godina prošlog stoljeća slovio je kao jedan od najboljih obrtnika, čija je tvrtka imala i titulu kraljevskog dvorskog dobavljača. Priču donosi Matea Slogar za In magazin.

Godina je 1921. U starom Zagrebu poznati kovčezar Samuel Gati utemeljio je svoju obrtničku radionicu Sljeme. Bavi se izradom kovčega i kožne galanterije. Većinu ovih predmeta izrađuje za poznatu zagrebačku gospodu.



''Jedan izuzetno zanimljiv predmet koji jako privlači naše posjetitelje, riječ je o toaletnom kovčežiću koji je pripadao slikarici Lidiji Kašpar Stranić odnosno njezinoj obitelji to je kovčeg koji na sebi ima etiketu tvornice Sljeme koji se koristio nakon 1931. To je kovčeg u kojem su sačuvane četke za češljanje, bočice za ponovno punjenje, za puder, parfeme, kozmetiku'', priča Maja Arčubić, autorica izložbe Izblijedjela povijest.



Danas ovakvih toaletnih kovčega više nema, kao ni ovih kovčega za šešire, koji su također ostali daleko u prošlosti.



''Sve gospođe su imale ovakve kovčege za šešire, koristile su ih nema samo za putovanja već kao i spreminke za šešire, tokice i ostala pokrivala za glavu'', govori Maja Arčubić.



Ovaj kovčeg pripadao je supruzi slikara Slavka Šohaja.



''Ona je ovaj kovčeg čuvala kao uspomenu na prvo poslijeratno putovanje sa suprugom u London početkom 50-ih, a gospođa Heda Dubac Šohaj ovaj je kovčeg nosila kao garderobni''.



Kovčezi su u to vrijeme bili modni detalj, ali i statusni simbol. Svaki od ovih kovčega priča svoju priču, a na njima se vidi i u koje su sve zemlje nošeni.



Ono što su danas razglednice ili magneti s putovanja, nekada su bile ove naljepnice za kovčege. Vlasnici su ih ljepili na kovčege kako bi se pohvalili u koje su sve zemlje putovali, a vlasnik ovog vidimo često je išao u Italiju točnije Milano, Veneciju ili Trst.



Na izložbi u Muzeju grada Zagreba, pod nazivom Izblijedjela povijest - tvornica kovčega i kožne galanterije Sljeme, moći ćete uroniti u duh nekog starog načina života - kada su postojali autokovčezi, za koje se Samuel Gati specijalizirao te robusni ormar kovčezi.



Od znanstvenika, liječnika, svećenika do prvog ravnatelja zvjezdarnice u Zagrebu - sve su to bile mušterije Samuela Gatija koji je u Zagreb došao iz Pečuha. Zbog židovskog podrijetla zadesila ga je tragična sudbina, a život je izgubio u koncentracijskom logoru u Aushwitzu. Njegova je tvrtka nakon Drugog svjetskog rata podržavljena, '42. godine je prodana, a krajem 60-ih fuzionirana je s kožarskom tvrtkom Almeira. Svi ovi predmeti pomno su konzervirani, kako bi ugledali svjetlo ove izložbe.



''Najveći izazov na konzerviranju svih ovih kofera bilo je uskladiti metodologiju rada i kozervacije metala sa osjetljivošću materijala koji su se oko njih nalazili, tako da potrudili smo se da budemo što precizniji'', govori Ana Stolar, restauratorica Muzeja za umjetnost i obrt, metal, keramika i staklo.



U čemu su itekako uspjeli i ovih predmetima dali novi sjaj. U to se možete uvjeriti i vi do 3. studenog, dokad traje izložba.

