Glavno pitanje ovog proljeća bit će ''Tko to tamo pjeva''? Ime je to novog zabavno-glazbenog showa Nove TV koji će zasigurno oduševiti i zabaviti cijelu obitelj. O kakvom se showu radi te kako se prijaviti, pogledajte u prilogu In magazina.

Show koji je zaludio svijet uskoro dolazi na male ekrane. Pjesme, zabave i mnogo smijeha zasigurno neće nedostajati.

''Ovo nije još jedan običan kviz, niti je riječ o novom pjevačkom showu. Ovo je zabava za cijelu obitelj, u kojoj ćemo otkriti gledateljima, tko je dobar, a tko loš pjevač. Iz tjedna u tjedan ovdje ćemo pripremati pravi party, ovdje će se pjevati domaće i strane pjesme. Bit će tu tajni glasovi, bit će poznati panelisti i zapravo naši gledatelji će dobiti pozivnicu da se zabavljaju s nama svaki tjedan'', informacije su koje trebate znati.

A panelisti, zajedno s natjecateljem, u svakoj epizodi među devet tajnih glasova moraju prepoznati koji su dobri, a koji ne!



''U svakoj emisiji imamo devet tajnih glasova. To su ljudi koji su potpuno anonimni našim gledateljima, njih nećemo znati po imenu i prezimenu već po njihovim zanimanjima. Oni će doći na stage i na playback će pjevat. Gledat ćemo priloge o njima, postavljat će im pitanja naš natjecatelj, panelisti će tu pomagat, detektirat svašta nešto i ono što je bitno da dođemo do jednog tajnog glasa na kraju koji treba biti dobar da bi naš natjecatelj na kraju dobio glavnu nagradu''.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem službene web stranice novatv.hr/prijava ili na na telefonski broj 060 800 070.



Prijave su u tijeku, tako da pozivamo sve gledatelje da se prijave, bitno je da znaju prepoznati tko je dobar, a tko je loš pjevač.

Tako da ako znate dobro čitati s usana, imate super intuiciju, u sebi krijete nekog malo špijuna, prijavite se jer ćete sigurno doći do glavne nagrade.

