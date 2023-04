Tko koristi botoks, a tko je zaslužan za Severinin dobar izgled: Domaće zvijezde otkrivaju svoje beauty tajne!

Održavanje zdravlja i mladolikosti kože lice i tijela preduvjet je za dobar izgled. Kriosauna, karboksi terapija, serumi - sve su to male tajne mladolikog izgleda brojnih zvijezda. Komu botoks nije tabu, kakvi trendovi u beauty industriji dolaze iz Južne Koreje te tko je zaslužan za Severinin dobar izgled, pogledajte u prilogu In magazina.

Čak 51. svijećicu Severina je nedavno ugasila sa svoje rođendanske torte. No kada pogledate ovu pjevačicu malo tko bi joj dao toliko godina.



''Ja sam vidjela nekoliko fotografija koje su očajne, ali mogu zahvaliti mami. Mama mi ima stvarno dobro lice, ima super jagodice, ima super ten a ništa na licu nije radila cijeli život. Ali ipak zbog prirode mog posla puno šminke i puno putovanja i puno umora moramo nekako vratiti koži'', objasnila je Severina.

A koži vraća i neinvazivnim tretmanima.



''Ja sam prvi put probala kriosaunu, doduše izdržala sam samo 40 sekundi, ipak je to bilo minus 130 stupnjeva, ali jako dobro radi za kožu, morate biti ovako kao jako zdravi i onda možete ući u tu saunu'', priča Severina.

Oko botoxa i zatezanja lica lome se koplja. No to su tretmani koji već desetljećima ne izlaze iz mode, pa su često as u rukavu mnogih žena.



''Karboksi za lice, to je nekakav red carpet tretman koji ti daje instant glow i zapravo vraća taj prirodni sjaj isto tako botox, znam da je to veliki bauk i dalje, međutim da botox nikad ne izlazi iz mode, ako se pravilno primjenjuje, pravilno dozira'', govori influencerica Paula Sikirić.

Beuaty trendovi mijenaju se iz godine u godinu kako se razvija i tehnologija. Veliki hit polako postaje i radiofrekvencijski microneedling.



''Mi ga koristimo za kvalitetu kože, znači za podizanje kvalitete kože, vrlo dobro rješava ožiljke, osobito ožiljke od akni i za nekakve anti age, bilo da se radi o preventivi, bilo da se radi o ženama 50+ godina, ali prvenstveno znači kvaliteta kože'', govori Ana Volk.



''Taj mikroneedling ima zlatne žice sofisticiranije tehnologije uz klaisčnu radiofrekvenciju'', dodala je.

U beauty salonima muškarci su česti gosti. Najčešće se prepuštuju u ruke stručnjaka kako bi riješili ožiljke i akne ali i da se prirpeme za ljeto.



''Dosta vole isto trbuh, elektrostimulaciju mišića i još nekakve lijepe stvarčice, možemo napraviti da se taj trbuh utegne. Ali Hrvati bih rekla prvenstveno ožiljci od akni'', govori Ana Volk.

A kada se govori o beauty industriji ovdje je u samom vrhu Južna Korea.



''Mi Koreanci volimo ljepotu i činimo sve kako bismo razvili ovo područje. Koreanska industrija ljepote je jako dobra'', kaže Hong Sungwook.

A uz njegovanu kožu, složit će se svi ni mnogo šminke nije potrebno.



''Kad imaš njegovanu kožu apsolutno ti ne treba make-up, ja evo trenutno imam korektor, rumenilo i naravno obrve i maskara i kao sjajilo, ali na licu kao licu nemam puder, ne koristim ga i nemam potrebe za korištenjem'', priča Paula Sikirić.

Koju god metodu izabrali, najvažnije je da se osjećamo zadovoljni i sretni.

